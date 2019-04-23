Олимпийская чемпионка Сочи завершила карьеру

«Катаюсь ли я, готовлюсь ли к следующему сезону? Увы, нет. Я закончила карьеру фигуристки. Вместе с Юлией Липницкой мы сейчас занимаемся Академией фигурного катания Ильиных и Липницкой, даем мастер-классы по всему миру», – цитирует Ильиных «Бизнес Online».
Ильиных до 2014 года выступала в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. На Олимпийских играх в Сочи пара в составе сборной России выиграла золотую медаль в команде, а также завоевала бронзу в индивидуальных соревнованиях. Также на их счету бронза и два серебра чемпионатов Европы.
В сезоне-2014/15 Елена начала выступать с Русланом Жиганшиным. С ним она выиграла чемпионат России (2015), завоевывала медали этапов Гран-при и других международных турниров. Пара распалась в конце 2017 года – Жиганшин принял решение завершить карьеру.
В 2017 году Ильиных пробовала кататься с Антоном Шибневым. Пара приняла участие только в одном турнире – четвертом этапе Кубка России; там они заняли четвертое место. После этого на соревнованиях Ильиных не выступала.
Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал, что Ильиных пока не подавала документы о завершении карьеры.
«Елена еще не подавала документы о завершении карьеры и о своем решении пока не сообщала.
В последние годы она не входила в сборную команды, поэтому добавить нечего», – цитирует Горшкова News.ru.