Вт, 23.04.2019
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  • Инцидент на парковке: смелый прохожий спас чужие автомобили

Инцидент на парковке: смелый прохожий спас чужие автомобили
Полиция благодарит его!

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Припаркованные во дворе машины. Фото иллюстративное.

ФОТО: Peeter Langovits

В Вильянди в районе Мяннимяэ в понедельник поздно вечером 22-летний пьяный мужчина решил залезть на крышу автомобиля, чтобы пробежаться по припаркованным рядом автомобилей. Прохожий задержал его и передал полиции, сообщает Sakala.

«Благодарим инициативного молодого человека, который решительно вмешался в деятельность вандала и прекратил это», - похвалил действия очевидца старший участковый Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль.

В понедельник поздно вечером полиция получила сообщение, что возле дома на Мяннимяэ-теэ, 27 по припаркованным автомобилям бегает мужчина. Позвонивший в полицию сам задержал вандала и передал прибывшим на место полицейским.

Патруль выяснил, что пьяный 22-летний мужчина пробежал минимум по двум машинам и нанес им повреждения. Свою вину пьяный вандал не отрицал и признал, что его действия были глупыми.

Полиция доставила его на вытрезвление и начала производство о проступке.

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