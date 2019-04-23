Инцидент на парковке: смелый прохожий спас чужие автомобили

«Благодарим инициативного молодого человека, который решительно вмешался в деятельность вандала и прекратил это», - похвалил действия очевидца старший участковый Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль.

В понедельник поздно вечером полиция получила сообщение, что возле дома на Мяннимяэ-теэ, 27 по припаркованным автомобилям бегает мужчина. Позвонивший в полицию сам задержал вандала и передал прибывшим на место полицейским.

Патруль выяснил, что пьяный 22-летний мужчина пробежал минимум по двум машинам и нанес им повреждения. Свою вину пьяный вандал не отрицал и признал, что его действия были глупыми.