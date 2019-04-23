Угроза для госбезопасности: парк ветряков помешает работе радаров

Минобороны: речь идет об угрозе безопасности

Из текста предписания, сделанного Eleon Green, выясняется, что, по мнению Министерства обороны, установка ветропарка Айду представляла бы угрозу для госбезопасности, поскольку уменьшила бы возможности работы для военных сооружений.

А именно, министерство согласовало первый проект ветропарка Айду, согласно которому высота ветряков составляла 185 метров. Но в основе разрешений на строительство лежит второй проект, согласно которому высота ветряков составляет 196,4 метра. К этому прибавляется щебневая насыпь под ветряками высотой 6-22 метра. Таким образом, высота ветряков от поверхности земли составит в итоге 216,4 метра, и такой проект на утверждение Минобороны представлен не был.

Ветряки выше 200 метров, по словам министерства, опасны, поскольку уменьшают территорию покрытия радаров воздушного наблюдения. Ветропарк Айду оказывается в зоне работы радара Келлавере. «При строительстве ветропарка в запланированном виде уменьшается зона действия радара, за ветряками возникнет скрытая зона, ветропарка вызвал бы помехи в работе радара в виде генерирования ложных целей. Это лишь отдельные причины, которые Минобороны может публично привести», - пояснило министерство.

Другая проблема состоит в том, что ветряки создают помехи и для радиосистем, которые вместе с радарами, по словам Минобороны, должны обеспечить наличие необходимой информации, т.е. сведений разведки и госбезопасности, чтобы эстонское государство было способно вовремя отреагировать на нападение на страну и внешнюю границу НАТО.

«Эстонско-российская граница является внешней границей НАТО, ветропарк Айду планируется недалеко от нее. Поскольку для обеспечения безопасности Эстонии и защиты внешней границы НАТО Минобороны должно проводить работу именно на восточной границе страны, радары и их работа без перебоев крайне важны для оценки и отражения опасности, исходящей от России. А ветропарк исключает бесперебойную работу радаров», - пояснило министерство.

На вопрос, нельзя ли изменить местонахождение радаров, пресс-секретарь министерства Сусан Лиллевяли ответила, что с учетом государственных ресурсов для местонахождения радаров выбраны наилучшие места из всех возможных и в их строительство инвестированы миллионы евро налогоплательщиков. «Каждое изменение означало бы для государства инвестиции еще на миллионы евро», - добавила она.

Реэт Пяргма