Угроза для госбезопасности: парк ветряков помешает работе радаров

Полицейский патруль из ветряного парка Айду так скоро не исчезнет, поскольку Департамент технадзора ввел новый запрет на пребывание на территории, где осуществляется проект братьев Сынаялг. По их словам, речь идет о давлении «государства в государстве», сам департамент утверждает, что обеспечивает безопасность и соответствие закону, пишет Postimees.
Неразбериха вокруг ветропарка Айду длится уже годами и прошла суды трех инстанций. Одной стороной в споре являются собственники строящей ветропарк фирмы Eleon Green OÜ Андрес и Олег Сынаялг, другой – Департамент защиты прав потребителя и технадзора и Министерство обороны. Если до сих пор споры шли чисто юридические, то в прошлую пятницу Департамент полиции и погранохраны ввел запрет на вход в ветропарк Айду, который действовал до вчерашнего дня. Теперь Департамент технадзора ходатайствует о его продлении.
Запрет привел Сынаялгов в бешенство, поскольку как раз шли монтажные работы, остановка которых, по словам Олега Сынаялга, повлечет за собой гигантские финансовые расходы и вызовет опасную ситуацию. «По моему мнению, возникшая опасная ситуация настолько критическая, что я советую работникам Департамента полиции и погранохраны из соображений безопасности на всякий случай держаться от ветряка минимум на расстоянии 300-400 метров», - сказал он.
Как утверждает Сынаялг, во избежание колебаний винт ветряка должен быть закреплен, но за день до того, как Департамент полиции расчистил площадку, замок винта был открыт. «Поскольку из-за неожиданного запрета на пребывание этот винт закрепить нельзя, остается надеяться только на везение и хорошую погоду. При сильном ветре колебание башни может вызвать разрушение несущей конструкции ветряка. Последствия были бы катастрофическими и повлекли бы за собой ущерб в размере свыше семи миллионов евро», - сказал он.
Также, по словам Сынаялга, не установлен винт на втором ветряке, и без этого утяжеления может возникнуть резонанс, из-за чего опять-таки может разрушиться вся конструкция. «С большой вероятностью это означало бы и уничтожение всей тяжелой техники, находящейся поблизости от ветряка. Размер ущерба достигал бы десятков миллионов евро и точно превысил бы международный новостной порог», - сказал Сынаялг.
Крайне необходимое разрешено
Теперь Департамент технадхзора своим новым запретом дал понять, что дальше строить нельзя, однако девелоперы обещали осуществить крайне необходимые действия, связанные с обеспечением безопасности. «Сегодня девелоперу ясно сказали, что они должны обеспечить безопасность на территории, однако лопасти на ветряк им монтировать нельзя», - сказала руководитель по связям с общественностью Департамента технадзора Анне-Май Хелемяэ.
По словам Сынаялга, установка винта на второй ветряк крайне необходима для обеспечения безопасности, причем как можно быстрее. «Одного укрепления болтов недостаточно, поскольку из-за отсутствия винта уменьшена масса гондолы, что периодически вызывает резонанс башни», - сказал он.
В настоящее время винт висит на гигантском кране грузоподъемностью в 600 тонн, всю тяжелую технику придется вывезти из Эстонии в течение этой недели. «Поскольку одна только доставка этой тяжелой техники из Германии или Швеции занимает не недели, а месяцы, при всем желании больше нельзя будет спасти второй ветряк от катастрофы. Мы сможем только установить видеокамеры на безопасном расстоянии, чтобы заснять уничтожение тестового ветряка для исторических архивов», - сказал Сынаялг.
Технадзор: у девелопера нет разрешения на строительство
Департамент технадзора ранее сделал Eleon AS предписание о приостановке строительства и вынес предупреждение о штрафе. Основной причиной предписания, по словам Хелемяэ, стала оценка, согласно которой возведение парка ветрогенераторов представляло бы угрозу для госбезопасности. А именно, Министерство обороны заявило, что слишком высокие ветряки будут мешать радару воздушного наблюдения в Келлавере, который обнаруживает российские самолеты. Еще больше ветряки создают помех для систем радиоразведки, местонахождение которых засекречено.
Мы неоднократно объясняли это Департаменту технадзора, но, к сожалению, они были довольно глухи.
Помимо угрозы для безопасности, Технадзор считает, что строительная деятельность девелопера незаконна, поскольку у него нет действующего разрешения на строительство. Андрес Сынаялг не согласен с утверждением, что они строят без разрешения. «Волость Майдла (нынешняя волость Люганузе – прим. ред.) 28 февраля 2013 года выдала разрешения на строительство, которые никто не обжаловал и которые до сих пор действуют бессрочно. Утверждение Технадзора, что разрешения на строительство недействительны, - ложь», - заявил он. По словам Сыналяга, волость Люганузе провела относительно разрешения на строительство основательное исследование и неоднократно подчеркивала, в последний раз в начале этого года, что разрешения действительны.
В 2017 году суд приостановил разрешения на строительство, выданные волостью Люганузе в 2015 году OÜ Aidu Tuulepark, поскольку ида-вируский уездный старейшина выразил протест и потребовал отмены разрешений, однако, по словам Сынаялга, разрешения, выданные двумя годами ранее, действуют по сей день.
«Согласно решению суда относительно ветропарка Тоотси на один строительный объект может быть выдано несколько разрешений на строительство различным юридическим лицам. В случае ветропарка Айду разрешения были выданы и предшественнице Eleon Green, Kindel Vara OÜ, и они действительны, однако разрешения, выданные в 2015 году волостью Люганузе Aidu Tuulepark OÜ обжалованы в суде», - сказал он.
«Мы неоднократно объясняли это Департаменту технадзора, но, к сожалению, они были довольно глухи. Они получили от Министерства обороны конкретную программу и «государство в государстве» работает сейчас очень хорошо. У Департамента технадзора на самом деле нет полномочий проверять действительность разрешений на строительство. Эти полномочия есть у местного самоуправления, что волость Люганузе и сделала», - сказал Сынаялг.
Волость Люганузе: разрешение на строительство есть
Заместитель старейшины волости Люганузе по коммунальным вопросам, строительству, планировке, развитию и управлению имуществом Крисли Калдару подтвердила, что у Eleon Green OÜ имеется разрешение на строительство в ветропарке Айду. «Речь идет о разрешении на строительство, выданном в 2013 году Kindel Vara OÜ (нынешняя Eleon Green OÜ – прим. ред.), которое никто не признавал недействительным», - сказала она. Также Калдару добавила, что разрешение на строительство, приостановленное из-за судебного производства, было выдано в 2915 году Aidu Tuulepark OÜ.
Однако Департамент технадзора стоит на своем: разрешение от 2013 года больше не действительно. «Государство как собственник земли не давало разрешения на строительство ветропарка, Госсуд четко запретил строительство. Даже если в 2013 году разрешение на строительство было действительным, с Министерством обороны согласован проект, согласно которому разрешена высота ветряков не более 185 метров от поверхности земли, но она уже сейчас значительно превышена. Согласно информации, предоставленной девелопером, ориентировочная высота ветряков, когда они будут готовы, составит 202,4-218,4 метра».
Минобороны: речь идет об угрозе безопасности
Из текста предписания, сделанного Eleon Green, выясняется, что, по мнению Министерства обороны, установка ветропарка Айду представляла бы угрозу для госбезопасности, поскольку уменьшила бы возможности работы для военных сооружений.
А именно, министерство согласовало первый проект ветропарка Айду, согласно которому высота ветряков составляла 185 метров. Но в основе разрешений на строительство лежит второй проект, согласно которому высота ветряков составляет 196,4 метра. К этому прибавляется щебневая насыпь под ветряками высотой 6-22 метра. Таким образом, высота ветряков от поверхности земли составит в итоге 216,4 метра, и такой проект на утверждение Минобороны представлен не был.
Ветряки выше 200 метров, по словам министерства, опасны, поскольку уменьшают территорию покрытия радаров воздушного наблюдения. Ветропарк Айду оказывается в зоне работы радара Келлавере. «При строительстве ветропарка в запланированном виде уменьшается зона действия радара, за ветряками возникнет скрытая зона, ветропарка вызвал бы помехи в работе радара в виде генерирования ложных целей. Это лишь отдельные причины, которые Минобороны может публично привести», - пояснило министерство.
Другая проблема состоит в том, что ветряки создают помехи и для радиосистем, которые вместе с радарами, по словам Минобороны, должны обеспечить наличие необходимой информации, т.е. сведений разведки и госбезопасности, чтобы эстонское государство было способно вовремя отреагировать на нападение на страну и внешнюю границу НАТО.
«Эстонско-российская граница является внешней границей НАТО, ветропарк Айду планируется недалеко от нее. Поскольку для обеспечения безопасности Эстонии и защиты внешней границы НАТО Минобороны должно проводить работу именно на восточной границе страны, радары и их работа без перебоев крайне важны для оценки и отражения опасности, исходящей от России. А ветропарк исключает бесперебойную работу радаров», - пояснило министерство.
На вопрос, нельзя ли изменить местонахождение радаров, пресс-секретарь министерства Сусан Лиллевяли ответила, что с учетом государственных ресурсов для местонахождения радаров выбраны наилучшие места из всех возможных и в их строительство инвестированы миллионы евро налогоплательщиков. «Каждое изменение означало бы для государства инвестиции еще на миллионы евро», - добавила она.