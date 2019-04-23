Дани Алвеш установил мировой рекорд

Алвес, имеющий на своем счету 107 матчей за сборную Бразилии, в Европе выступал шесть лет за "Севилью", "Барселону", туринский "Ювентус", а с сезона 2017-18 представляет французский "Пари Сен-Жермен".

После победы ПСЖ в чемпионате Франции в этом сезоне Алвес завоевал 42 трофея, обойдя египтянина Хосама Хасана. В рейтинге самых титулованых спортсменов также представлены и Андрес Иньеста, бразилец Максвелл, имеющих 37 трофеев. У Лионеля Месси 34 трофея, а у Криштиану Роналду "всего" 28.