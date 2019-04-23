Запуск проблемного Galaxy Fold со складным экраном перенесли

Указывается, что решение о переносе было вызвано жалобами журналистов на поломки устройства, пишет lenta.ru . Однако изначально в компании утверждали, что поломки никак не отразятся на сроках запуска телефона. По словам источника, продажи начнутся через несколько недель.

Спустя несколько дней после начала тестирования Galaxy Fold журналисты стали жаловаться на поломки устройства. Так, Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что после снятия защитной пленки на экране на месте сгиба образовалась трещина. По его словам, у двух его коллег такая же проблема возникла без удаления пленки. Редактор The Verge Дитер Бон рассказал, что под защитный слой его Galaxy Fold попала пыль, из-за чего на экране появились две зеленые полосы.