Впервые в Эстонии: с сегодняшнего дня в магазинах можно расплачиваться... браслетом

Речь идет о дополнительной функции карты Visa X smart - браслет дает возможность расплачиваться за покупки и тогда, когда с собой нет ни мобильного телефона, ни банковской карты. Достоинством новой карточки является также постоянно пополняющийся список предложений от партнеров, пишет Postimees.