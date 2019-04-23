Впервые в Эстонии: с сегодняшнего дня в магазинах можно расплачиваться... браслетом

Банк Citadele стал первым, кто ввел в Эстонии новую форму оплаты - браслет, в который в качестве средства бесконтактного платежа встроен чип.
Речь идет о дополнительной функции карты Visa X smart - браслет дает возможность расплачиваться за покупки и тогда, когда с собой нет ни мобильного телефона, ни банковской карты. Достоинством новой карточки является также постоянно пополняющийся список предложений от партнеров, пишет Postimees.
Как и в случае с обычными бесконтактными платежами, браслет позволяет оплатить покупку до 25 евро. Браслет можно заблокировать, если он потеряется.
Карту X smart можно заказать на сайте xkaart.ee или в банковской конторе Citadele.