Вт, 23.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
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  • Впервые в Эстонии: с сегодняшнего дня в магазинах можно расплачиваться... браслетом

Впервые в Эстонии: с сегодняшнего дня в магазинах можно расплачиваться... браслетом

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Браслет, которым можно расплачиваться в магазине.

ФОТО: Visa

Банк Citadele стал первым, кто ввел в Эстонии новую форму оплаты - браслет, в который в качестве средства бесконтактного платежа встроен чип.

Речь идет о дополнительной функции карты Visa X smart - браслет дает возможность расплачиваться за покупки и тогда, когда с собой нет ни мобильного телефона, ни банковской карты. Достоинством новой карточки является также постоянно пополняющийся список предложений от партнеров, пишет Postimees.

Как и в случае с обычными бесконтактными платежами, браслет позволяет оплатить покупку до 25 евро. Браслет можно заблокировать, если он потеряется.

Карту X smart можно заказать на сайте xkaart.ee или в банковской конторе Citadele.

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