Специалист: десять советов для весенней генеральной уборки

Лучи весеннего солнца безжалостны и во всей красе демонстрируют те места вашего дома, из-за состояния которых хочется сгореть от стыда. Весенняя генеральная уборка требуется даже в тех случаях, если вы каждую неделю не забываете о пылесосе, швабре и тряпке. Менеджер по товарам для дома Hansapost Кристель Тюрк делится советами, как привести дом в идеальный порядок.
1. Не планируйте всю работу на одни выходные, и уж тем более на один день. Как следует из названия, генеральная уборка – это большая работа, для которой следует запастись временем. В противном случае результатом будут лишь разочарование, больная спина и испорченное настроение. Составьте перечень необходимых действий и распределите работу по свободным дням. Вы вполне можете решить, что генеральная уборка будет длиться две недели или даже месяц. Небольшие работы, например, выбивание ковров, можно оставить на вечер рабочего дня, а более масштабные лучше запланировать на выходные. Обязательно оставьте себе время на отдых и восстановление.
2. Составьте список всех необходимых для работы вещей и убедитесь в том, что они дома в наличии. Иначе запланированное для уборки время вы проведете в магазине в поиске недостающего.
3. Начните с мытья окон – именно они за зиму собрали больше всего грязи. Мытье окон также обеспечит дополнительную мотивацию для дальнейших работ, поскольку солнечный свет позволит лучше увидеть неприятные пятна на диване, подозрительные разводы под шкафом и торчащую из двери платяного шкафа одежду. Для мытья окон выберите безветренный день, лучше пасмурный или с переменчивой облачностью, чем солнечный. Ветер высушит окна слишком быстро и оставит на стекле разводы, а солнце не позволит объективно оценить результат.
Начните с рам, используя пароочиститель или обычную губку и средство для мытья посуды. Этим же средством можно вымыть и оконные стекла. Если вы используете специальные средства для мытья окон, используйте их не очень много, поскольку такие средства оседают на стеклах и потом блестят на солнце. Мытья окон часто неоправданно боятся, но с подходящими инструментами это довольно быстрая работа. Для мытья можно использовать две больших губки (одну для внутренней стороны, другую для внешней), стеклоочиститель с резиновым краем для сушки и тряпку из микрофибры для полировки.
Если окна недостаточно открываются, а стоять на высокой лестнице слишком опасно, вам пригодится телескопическая ручка для стеклоочистителя. Начните мойку с внешней стороны и продвигайтесь сверху вниз. Чтобы избежать появления некрасивых разводов, в процессе сушки двигайте стеклоочистителем, рисуя на стеклах восьмерки или круги. Вымыв окна, очистите подоконники.
4. Вынесите и выбейте ковры, так вы разом избавитесь от большого количества пыли. Не забудьте про овечьи шкуры и прочие элементы интерьера, в которых любит скапливаться пыль. После тщательного выбивания пройдитесь по всем коврам влажной тряпочкой из микрофибры. Небольшие коврики постирайте в стиральной машине.
5. Займитесь домашним текстилем, за зиму в нем скопилось много пыли, а в худшем случае даже могли появиться пятна. Начните с дивана и декоративных подушек в гостиной. Если чехлы снимаются, постирайте их в стиральной машине. Наденьте чехлы обратно, пока они еще влажные, чтобы материал не сел. Кожаный диван можно протереть влажной тряпкой. Диван, с которого текстильные чехлы не снимаются, сначала необходимо пропылесосить, при необходимости удалить пятна. Если же грязь и пятна остаются заметны, на помощь придет средство для чистки текстиля, позволяющее очистить диван глубоко и эффективно.
Когда диван будет чист, такой же процедуре следует подвергнуть матрасы. После чистки матрасы стоит перевернуть – это продлит срок их службы. Поменяйте одеяла и подушки, если они потеряли форму. Выстирайте все шторы, пледы, покрывала и наволочки. Шторы можно высушить, повесив на окно: так в девяти случаях из десяти вы избежите необходимости их гладить. Если шторы или одеяла стирать нельзя, отнесите их в химчистку.
6. Сдвиньте с места диваны, комоды и шкафы, под которыми пол, как правило, не моют. Из комодов можно предварительно вынуть ящики, чтобы их было легче двигать. Вымойте полы и при необходимости поместите под ножки мебели новые войлочные протекторы – так мебель будет легче двигать и можно будет не опасаться, что пол окажется поцарапан.
7. Выявление скрытых мест, где скапливается пыль, также может быть частью генеральной уборки. Как правило, это жалюзи, чугунные радиаторы, детские плюшевые игрушки и потолочные светильники, но в каждом доме можно найти еще несколько подобных мест. Жалюзи можно протереть вдоль ребер влажной тряпкой. В случае чугунных радиаторов может потребоваться пароочиститель или пылесос с гибкой насадкой, поскольку обычно рукой их чистить неудобно. Детские игрушки, как правило, можно стирать в стиральной машине или отдать в химчистку, потолочные светильники можно снять с потолка и, в зависимости от материала, очистить пылесосом или промыть водой.
8. Отчистите в ванной комнате стены и углы, до которых обычно не доходят руки. Для мытья заполненных силиконом швов по возможности используйте пароочиститель, который позволит заметно сберечь силы. Если где-то образовалась плесень, отнеситесь к этой проблеме серьезно. Силикон со следами плесени необходимо вырезать, обработать поверхность средством от плесени, после чего установить новый силикон. Наличие плесени указывает на недостаточную вентиляцию – этому следует уделить отдельное внимание. Для мытья керамической плитки можно использовать мягкий раствор уксуса, это же средство подходит для очистки смесителей и насадок для душа от скопившийся накипи.
9. Для уборки кухни запаситесь временем, поскольку помимо чистки поверхностей стоит вымыть холодильник и духовку, привести в порядок кухонные шкафы и проверить сроки годности сухих продуктов. Начать можно с удаления брызг со стен, рабочих поверхностей и мебели. Для этого подходит слабый раствор средства для мытья посуды. Удалите накипь в чайнике и кофеварке. Выньте из вытяжки фильтр и поместите его в посудомоечную машину или вымойте вручную. Если вытяжка и духовка сильно загрязнены, на помощь придет пароочиститель. По возможности разморозьте холодильник и пищевой содой или средством для мытья посуды вымойте все полки внутри. Изучите содержимое всех шкафов: можно ли что-то выбросить или переложить, например, в емкости для сыпучих продуктов. Этосовет особенно важно, если у вас старая кухонная мебель, где практичные решения достаточно хорошо не продуманы.
10. Приведите в порядок шкафы: весной необходимо упаковать зимнюю одежду и обувь и переложить поближе вещи на весну и лето. В ходе этой работы стоит навести порядок на всех полках, даже если это кажется невозможным – ведь обычно в шкафах хранится больше одежды, чем туда помещается. Все вещи, которые вы не носили уже несколько сезонов, можно отдать на благотворительность. Это же действует в отношении детской одежды и игрушек. В просторных шкафах для создания понятной системы хранения можно использовать прозрачные ящики, написав на них маркером, что именно находится внутри. В конце сезона зимнюю одежду можно упаковать в вакуумные мешки, где они будут занимать меньше места и перестанут все лето собирать пыль.