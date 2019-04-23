Специалист: десять советов для весенней генеральной уборки

Когда диван будет чист, такой же процедуре следует подвергнуть матрасы. После чистки матрасы стоит перевернуть – это продлит срок их службы. Поменяйте одеяла и подушки, если они потеряли форму. Выстирайте все шторы, пледы, покрывала и наволочки. Шторы можно высушить, повесив на окно: так в девяти случаях из десяти вы избежите необходимости их гладить. Если шторы или одеяла стирать нельзя, отнесите их в химчистку.

6. Сдвиньте с места диваны, комоды и шкафы, под которыми пол, как правило, не моют. Из комодов можно предварительно вынуть ящики, чтобы их было легче двигать. Вымойте полы и при необходимости поместите под ножки мебели новые войлочные протекторы – так мебель будет легче двигать и можно будет не опасаться, что пол окажется поцарапан.

7. Выявление скрытых мест, где скапливается пыль, также может быть частью генеральной уборки. Как правило, это жалюзи, чугунные радиаторы, детские плюшевые игрушки и потолочные светильники, но в каждом доме можно найти еще несколько подобных мест. Жалюзи можно протереть вдоль ребер влажной тряпкой. В случае чугунных радиаторов может потребоваться пароочиститель или пылесос с гибкой насадкой, поскольку обычно рукой их чистить неудобно. Детские игрушки, как правило, можно стирать в стиральной машине или отдать в химчистку, потолочные светильники можно снять с потолка и, в зависимости от материала, очистить пылесосом или промыть водой.

8. Отчистите в ванной комнате стены и углы, до которых обычно не доходят руки. Для мытья заполненных силиконом швов по возможности используйте пароочиститель, который позволит заметно сберечь силы. Если где-то образовалась плесень, отнеситесь к этой проблеме серьезно. Силикон со следами плесени необходимо вырезать, обработать поверхность средством от плесени, после чего установить новый силикон. Наличие плесени указывает на недостаточную вентиляцию – этому следует уделить отдельное внимание. Для мытья керамической плитки можно использовать мягкий раствор уксуса, это же средство подходит для очистки смесителей и насадок для душа от скопившийся накипи.

9. Для уборки кухни запаситесь временем, поскольку помимо чистки поверхностей стоит вымыть холодильник и духовку, привести в порядок кухонные шкафы и проверить сроки годности сухих продуктов. Начать можно с удаления брызг со стен, рабочих поверхностей и мебели. Для этого подходит слабый раствор средства для мытья посуды. Удалите накипь в чайнике и кофеварке. Выньте из вытяжки фильтр и поместите его в посудомоечную машину или вымойте вручную. Если вытяжка и духовка сильно загрязнены, на помощь придет пароочиститель. По возможности разморозьте холодильник и пищевой содой или средством для мытья посуды вымойте все полки внутри. Изучите содержимое всех шкафов: можно ли что-то выбросить или переложить, например, в емкости для сыпучих продуктов. Этосовет особенно важно, если у вас старая кухонная мебель, где практичные решения достаточно хорошо не продуманы.