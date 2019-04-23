На Филиппинах произошло новое землетрясение

Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,6, зафиксированных в 8.38 по таллиннскому времени во вторник, 23 апреля, находился в центральной части архипелага на острове Самар в 76 км к северо-востоку от города Таклобан, пишет DW.com.

Между тем число жертв в результате произошедшего накануне землетрясения выросло до 11. Большинство этих людей погибли в провинции Пампанга близ Манилы, сообщило ведомство по чрезвычайным ситуациям. Спасатели разбирают завалы обрушившегося четырехэтажного здания в городе Порак, под его завалами могут находиться до 30 человек.

Первое землетрясение - накануне

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вечером 22 апреля к северо-западу от Манилы на острове Лусон, после этого зарегистрированы около 400 повторных толчков.