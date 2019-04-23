Вт, 23.04.2019
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 125 евро!

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Афины.

ФОТО: akg-images / John Hios / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 41 евро

Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 120 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 125 евро

Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 133 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тбилиси начиная со 198 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 393 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пекин начиная с 398 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 195 евро

Туда-обратно из Риги в Дубай начиная с 255 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 430 евро

Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 512 евро

Туда-обратно из Таллинна в Буэнос-Айрес начиная с 522 евро

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