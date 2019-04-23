Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 125 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 41 евро
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Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 512 евро
Туда-обратно из Таллинна в Буэнос-Айрес начиная с 522 евро