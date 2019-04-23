Проблемы с врачебной резидентурой: обучение не отвечает специализации, у руководителей нет времени

Наряду с нехваткой времени и обусловленной этим нехваткой отзывов, в ходе проведенного исследования выяснилось, что оплата работы руководителя – 100 евро в месяц – не мотивирует. Рейм сказала, что это недостаточная сумма в ситуации, когда резидент находится рядом с руководителем 40 часов в неделю и как губка впитывает то, чему врач научился за 30 лет.

Времени взять неоткуда

Каждое слово, сказанное руководителем, по словам Рейм, нужно рассматривать как инвестицию во врачебную помощь. Но она отмечает, что даже если бы руководителю доплачивали и 1500 евро в месяц, времени для передачи знаний все равно было бы негде взять.

Зирко согласен, что руководство должно оплачиваться лучше, но время не купишь. Кроме того, он сказал, что врачей нужно обучать учить. Поскольку руководители соответствующего обучения не проходят, уровень обучения, по его словам, неоднородный: «Есть же всякие шишки, как за короткий срок выучить хорошо и эффективно. Преподавание – это сама по себе наука. Сами врачи заинтересованы в том, чтобы обучиться учить, а дальше найти время для обучения и в итоге еще и получить хорошую оплату за свою работу. Это было бы хорошим решением возникшей проблемы».

По оценке резидентов, больницы не могут учесть и потребности специализаций. Закончившая в 2016 году резидентуру Пихлак привела пример из своего опыта, что в цикле радиологии основательно занималась ультразвуком: «Как онкологу мне нужно было скорее получить знания для оценивания исследований КТ и МРТ. Мои цели полностью расходились с целями отделения».

Рейм сказал, что уровень прыгает вверх-вниз: какой-то период обучения очень хороший и содержательный, а другой раз ты, как муха на стене. Результатом, по его словам, становится то, что слабые части в обучении позже станут слабыми частями в повседневной работе.

Наряду с профессиональными знаниями, согласно результатам исследования, нужно уделять больше внимания социальным знаниям. Рейм объяснила, что ожидания общества от врачей меняются. По сравнению с 1991 годом, когда создавали нынешнюю систему, увеличились ожидания пациентов от врача, как хорошего собеседника.

«Пару сотен лет назад врач мог оскорбить пациента, но пациент все равно был доволен, поскольку доктор сказал, как нужно. В нынешнем культурном пространстве это невозможно. Пациенту нужно на хорошем эстонском языке объяснить, что у него не так, какие лекарства и почему он должен принимать», - сказала Рейм.

По сравнению с временами 25-летней давности изменились и возможности пациентов в поиске информации: «Пациент приходит к врачу и у него есть какое-то представление о том, что у него не так. У него есть какие-то гипотезы. Как врач, ты должен его похвалить за то, что он интересуется своим здоровьем, что он вообще пришел к врачу».

Университет хочет улучшить ситуацию

Продекан резидентуры факультета медицинских наук Тартуского университета Урмас Лепнер сказал, что университет неоднократно встречался за одним столом с объединением молодых врачей, и проблема им не чужда.

Как один конкретный пункт – сейчас университет развивает систему отзывов: «На прошлой неделе мы открыли э-среду, где можно оставить отзыв о резидентуре. Чтобы сделать обмен отзывами между руководителями резидентами эффективнее, у нас запущен пилотный проект, в рамках которого они заполняют свои дневники резидентуры в э-среде».

По словам Лепнера, качество руководства для университета настолько же важно, как и для резидентов. Для этого в вузе каждый год проходят курсы для руководителей, которые организуют совместно с обучением руководителей шестого курса. Далее университет планирует основанное на виртуальной среде обучение резидентов, поскольку и они тоже являются будущими руководителями: «Мы и сами видим, что обучать с молодых ногтей и регулярно».