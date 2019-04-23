80 км/ч вместо 100: к лету снизили разрешенную скорость

«Первой мыслью было, что будут ремонтировать дорогу. Но поскольку ремонта нет, это немного непонятно», - рассказала жительница волости Муствеэ Анника Орас, которая часто ездит по этой дороге в Тарту.

Первый знак об ограничении скорости мелькнул на прямом отрезке шоссе Тарту – Йыхви перед перекрестком Маарья-Магдалеэна и для жителя Торма Ринго Саару. «Я не нашел логической связи. Подумал, что может, это из-за сезона охоты. Ничего больше не смог предположить», - размышляет он.

Внимание рассеивается

Житель деревни Кяэпа волости Муствеэ Андри Плато заметил знак ограничения скорости до 80 км/ч, проезжая со стороны Йыхви по границе уездов Йыгева и Тарту, непосредственно перед мостом через реку Ухмарду.

«Поначалу я не понял, почему он там. Потом я понял, что, если ехать со стороны Йыхви, впереди холм, за которым не видно. После холма сразу пологая кривая и, вероятно, его там установили, чтобы избежать опасности, - заметил Плато. – После Аовере зона действия ограничения 80 км/ч очень растянулась. Внимание рассеивается и, в конце концов, ты все равно едешь быстрее».

Водители обратили внимание на то, что при езде с новой, меньшей разрешенной скоростью можно помешать тем, кто подъезжает сзади. «Поздравляю, Департамент шоссейных дорог, вы увеличили количество обгонов на шоссе Тарту – Валга в четыре раза. От Тарту до первого перекрестка в Ныо новое ограничение скорости 80 км/ч, некоторые в час пик едут с этой скоростью и почти все их обгоняют», - сообщил водитель, пожелавший остаться неизвестным. Он добавил, что при скорости в 90 км/ч обгонов в часы пик практически не было.

Идут испытания скоростного режима

Как пояснил эксперт по скорости Департамента шоссейных дорог Каури Ээреманн, речь идет об экспериментальном отрезке, где испытывается методика определения скорости. «Мы разрабатываем методику, которая помогла бы привести в соответствие скоростной режим с подлинным движением, - пояснил он. – Мы хотим сделать дорожное движение более безопасным. В некоторых местах скорость снижена, в некоторых увеличена».

После испытаний новой методики ее планируется дополнить. «Мы дадим участникам движения несколько недель привыкнуть к новой ситуации и измерим скорость снова», - сказал Ээреманн. Останутся ли знаки и продолжат ли они действовать, будет зависеть от результатов последних измерений.

Не увеличится ли из-за новых знаков количество обгонов и не уменьшит ли это безопасность движения? «Такая информация от водителей – та обратная связь, которую мы будем учитывать, - ответил Ээреманн. – Если результаты измерения будут показывать больше превышений скорости, мы должны будем скорректировать свою методику. Если водители не понимают новый режим, мы должны будем что-то поменять».