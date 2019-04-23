Удручающие фотографии: смотрите, что эстонцы пытаются сжечь под видом хвороста

Весеннее сжигание хвороста идет полным ходом, но, к сожалению, многие все еще пытаются сжечь то, что сжигать строго запрещено, пишет Kodustiil.
Инспекция по охране окружающей среды публикует на своей странице в Facebook фотографии костров, которые в эти дни горят в разных местах Эстонии. Печально, что многие люди до сих пор не знают или не хотят знать, что можно, а что нельзя сжигать.
В информации, прилагаемой к фотографиям, инспекция пишет: хотя сжигание может показаться самым простым способом избавиться от ненужных в домашнем хозяйстве вещей, делать это запрещается. На костре можно сжигать только необработанную древесину, а отходы, старую мебель и тому подобное жечь нельзя, так как это опасно как для человека, так и для природы.
Информация о том, почему и какие отходы сжигать нельзя, куда их отвезти и как сжечь безопасно, находится на веб-сайте Инспекции по охране окружающей среды.