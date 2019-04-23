Поставки топлива из Белоруссии в страны Балтии приостановлены

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива на Украину, в Балтию и Польшу. На текущий момент приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - сказал Сергей Гриб.

Снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить внутренний рынок в полном объеме. По его словам, белорусская сторона работает над тем, чтобы в рамках контрактов не последовало санкций из-за приостановки экспорта светлых нефтепродуктов. Ущерб от приостановки экспорта еще оценивается, заявил замгендиректора БНК. Для Белоруссии рынки Украины, стран Балтии и Польши остаются наиболее премиальными в плане поставок. "Продукты, которые не потребляются на рынках сопредельных стран, так называемые темные нефтепродукты, мы реализуем через порты Балтийского моря в направлении стран дальней дуги", - отметил Сергей Гриб.