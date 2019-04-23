Вт, 23.04.2019
Если господин Хельме хочет приехать подоить, добро пожаловать. Пусть приезжает вместе с сынком, который в математике все равно не понимает. Коровы ждут. Меэлис Венно
  • Rus.Postimees.ee
  • Культура
  • Органист с задатками рок-звезды снова в Таллинне: Rus.Postimees разыгрывает билеты на его концерт!

Органист с задатками рок-звезды снова в Таллинне: Rus.Postimees разыгрывает билеты на его концерт!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Кэмерон Карпентер.

ФОТО: Промо.

Автор феноменальных обработок классики, виртуозный американский органист Кэмерон Карпентер, запомнившейся эстонской публике своим резонансным выступлением в минувшем году, возвращается в Таллинн. Портал Rus.Postimees совместно с Eesti Kontsert разыгрывает два комплекта из двух билетов на его концерт.

Кэмерон, прозванный плохишом классической музыки, прибудет в Эстонию со своим персональным походным органом, возможности которого безграничны. Мощная звуковая система International Touring Organ заполняет сценическое пространство музыкой от края до края. Карпентер, известный своей фантастической техникой и экспериментами с классикой на грани дозволенного, ломает стереотипы и расширяет границы органной техники: он играет руками, ногами и даже танцуя.

Музыкальные критики именуют его своенравным органистом, провокатором и хулиганом. Кто-то считает его шоуменом от органной музыки. Карпентер почти никогда не подходит к органу без своих знаменитых ботинок со стразами. И все же в его случае эпатаж и демоническая внешность помножены на большой талант. Не случайно, что Кэмерон Карпентер стал первым в мире органистом, чей сольный альбом был номинирован на премию «Грэмми».

Американский виртуоз выступит в трех городах Эстонии: Пярну, Тарту и Таллинне. 25 апреля в 19:00 он даст в Пярнуском концертном доме, 26 апреля – в тартуском концертном зале Vanemuine, а 27 апреля, в субботу, американского музыканта будут принимать в концертном зале «Эстония». 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ