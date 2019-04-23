Полиция о скандальном видео с прогулки детсада: у нас нет основания возбуждать дело

Ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Каре Контс сказал, что в ходе беседы с участниками произошедшего выяснилось, что до этого ребенок неоднократно залезал на бордюр, шел по нему и не слушал наставления воспитателя.

«Воспитательница после этого решила показать ребенку, что подобное поведение может быть опасно и закончиться падением под колеса автомобиля. Для этого она потянула ребенка в сторону бордюра, чтобы показать, что может случиться, если разгуливать по бордюру, - объясняет Контс. – Целью воспитательницы не было причинить ребенку боль и ребенок не был травмирован, поэтому речь не идет об обращении ненадлежащим образом».

«В любом случае мы очень серьезно относимся к любой информации, где есть основание подозревать ненадлежащее обращение с детьми, проверяем информацию и обстоятельства и при необходимости начинаем производство», - говорит Контс.