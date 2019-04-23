Тренера ведущего клуба НБА обвиняют в сексуальных домогательствах

Теннант утверждает, что в номере отеля Уолтон насильно прижал её к кровати, после чего поцеловал и прикасался к ней. Инцидент произошёл до того, как Люк возглавил «Лос-Анджелес Лейкерс». Тогда специалист работал приглашённым экспертом на телеканале и встретился с девушкой, чтобы обсудить предисловие к её книге, которое он должен был написать.