«Украинцы проголосовали не только против Порошенко, но и против политического класса, - пишет далее в своей редакционной статье Times. - Среди избирателей популярно было мнение о том, что все профессиональные политики поражены коррупцией, служат интересам олигархов, а не людей».

Газета признает, что экономика страны спотыкается, а уровень безработицы достиг 9%, в результате чего сотни тысяч граждан Украины уехали на заработки в Россию или страны ЕС.

«Но Порошенко, по крайней мере, держал четкий путь в Европу, а не обнимался с Путиным, который и является автором несчастий Украины, - отмечает газета. - Избиратель считавший, что Порошенко, сам состоятельный бизнесмен, не мог или не желал контролировать олигархов, возможно, упустил главное».

«В ситуации, когда истеблишмент вызывает у избирателей лишь уныние, политический новичок может сыграть определенную роль, как это произошло в Соединенных Штатах и Италии, - отмечает Times. - Известность трансформируется в голоса, потому что электорат считает, что кандидаты смогут действовать независимо от испорченных партийных машин».

Однако, по мнению издания, Зеленскому нужно быстро приступать к разработке политики. Ему придется убедить украинцев, что он не обязан ни одному олигарху. И он должен дать понять, что мир с Россией не будет обеспечен просто уступками на условиях Москвы.

Times считает, что отправной точкой могло бы стать включение Британии в четырехсторонние переговоры наряду с Россией, Украиной, Францией и Германией. Недостаточно подождать, пока Путин завершит свой последний срок в 2024 году, подчеркивает газета.

«Будущее Украины зависит от украинского народа, но Западная Европа также имеет законный интерес в стабильности своих приграничных территорий, - пишет Times в заключение своей редакционной статьи. - Украина требует более эффективной международной поддержки и лучшего управления».

Тесты для Зеленского

Guardian публикует статью украинской журналистки и бывшего исполнительного директора «Громадьського ТВ» Кати Горчинской.

Автор статьи напоминает, что Порошенко обещал «новую жизнь», но не смог ее обеспечить. Спустя пять лет война продолжается, как и правление старых политических элит, что является главной причиной коррупции в стране.

Ожидается, что новый президент займется этими проблемами. Горчинская приводит данные опроса Киевского международного института социологии о том, что 39% украинцев считают, что Зеленский снизит стоимость коммунальных услуг, 36% хотят, чтобы он лишил иммунитета от судебного преследования депутатов, судей и самого президента, а еще 32% хотят, чтобы он начал или ускорил расследование крупных коррупционных дел.

Зеленский не сумеет оправдать по меньшей мере одно из этих электоральных ожиданий, считает автор статьи в Guardian.

Президент почти ничего не может сделать с расходами на коммунальные услуги - не только потому, что это болезненное отражение состояния экономики, но и потому, что такие решения находятся за пределами его полномочий.

Гораздо проще внести законопроекты, которые снимут иммунитет от судебного преследования.

Зеленский обещал в ходе кампании, что это будет одним из первых законопроектов, которые он представит в парламент, наряду с законопроектом об импичменте президентов. Но исторически парламент блокировал подобные инициативы, поскольку иммунитет имеет большое значение для коррумпированных депутатов и судей.

Но настоящее испытание для Зеленского наступит, как пишет Горчинская, когда придет время принимать решения о борьбе с коррупцией. Президент обладает широкими полномочиями в этой области, включая назначение генерального прокурора. Тем не менее, несмотря на давление со стороны гражданского общества, Зеленский не смог назвать своих кандидатов на эту и другие ключевые должности. Впрочем, его советник Дмитрий Разумков считает, что «это правильный, новый подход в украинской политике».

К новому президенту неизбежно возникнут вопросы о его отношениях с Игорем Коломойским. «Как именно новый президент поведет себя в отношении своего друга-олигарха, - и будет настоящим показателем того, что произойдет со страной в ближайшие пять лет», - говорится в заключение статьи в Guardian.

Власти Шри-Ланки знали о готовящихся атаках

Guardian рассказывает о том, что, как выяснилось, власти Шри-Ланки «получали предупреждение о том, что на пасхальное воскресенье планируются террористические атаки за две недели до взрывов».

Министр здравоохранения страны на пресс-конференции также признал, что "в начале апреля властям были переданы списки некоторых подозреваемых в подготовке атак".

Как пишет издание, местная исламистская группировка «Таухид джамаат», которую власти прежде всего подозревают в совершении взрывов, - это новая группа, исповедующая крайнюю исламистскую идеологию. Ранее они были известны своим агрессивным отношением к буддистам и совершили несколько актов вандализма в отношении буддийских статуй. Но вооруженных нападений и атак они ранее не совершали, отмечает издание.

Эксперты, с которыми поговорила газета, считают маловероятным, чтобы эта организация была способна уже достичь таких размеров, чтобы организовать столь комплексные скоординированные атаки без существенной помощи извне.

Daily Telegraph пишет, что группировка известна в Индии, но только как группа по вербовке наемников для «Исламского государства».

Telegraph цитирует мнение профессора геополитики из индийского университета Манипал Мдхава Налапата, считающего, что мотивация для этих атак родилась за пределами Шри-Ланки: «Я считаю, что их цель глобальна, она не в Шри-Ланке. Им нужны новые наемники, а единственное, что можно сделать, чтобы их получить, - это такие зрелищные действия».

Газеты напоминают, что ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрывы в воскресенье.