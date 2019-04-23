Владимир Зеленский.

ФОТО: STRINGER / Sputnik

В обзоре британской прессы за 23 апреля:

Зеленскому предстоит убедить украинцев, что он не зависит от олигархов

Times посвятила одну из своих редакционных статей новому избранному президенту Украины.

По мнению издания, новый лидер Украины не может себе позволить быть обманутым Путиным.

«Избрание комика Владимира Зеленского на пост президента Украины - не повод для шуток, - считает газета. - Его огромная победа означает, что человек без политического опыта станет главнокомандующим страны, считающей себя находящейся в состоянии необъявленной войны с Россией. Опасность очевидна: Зеленским может манипулировать Владимир Путин, мастер политических маневров».

Сейчас, как пишет Times, Украине нужен лидер, который готов защищать целостность страны и может сотрудничать с Западом в создании современной национальной армии, способной сдерживать дальнейшие действия России.