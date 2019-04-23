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  • В Ласнамяэ мужчина ударил ножом трех человек: один умер на месте, двух увезли на скорой

В Ласнамяэ мужчина ударил ножом трех человек: один умер на месте, двух увезли на скорой
Дополнено в 13:07!

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Окровавленный нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В воскресенье в Ласнамяэ мужчина ударил ножом трех человек, один из потерпевших от полученных ранений скончался на месте происшествия.

В воскресенье, 21 апреля, в 11 часов в полицию поступило сообщение, что в квартире на улице Анни в Ласнамяэ 35-летний мужчина ударил ножом 28-летнего и 34-летнего мужчин, а также 31-летнюю женщину, пишет Postimees.

«28-летний потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия. Скорая помощь доставила 31-летнюю женщину и 34-летнего мужчину в больницу. Полицейские задержали на месте 35-летнего подозреваемого», - сообщает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

Пыхьяская окружная прокуратура ходатайствовала сегодня об аресте 35-летнего подозреваемого и суд удовлетворил этого ходатайство.

Арестованного подозревают в убийстве, нанесении тяжких травм и неподобающем физическом обращении, сказал BNS пресс-секретарь прокуратуры Каарель Каллас.

«На данный момент есть основание полагать, что причиной поножовщины стала возникшая в ходе совместного распития алкоголя ссора, но все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе дальнейшего уголовного производства», - отметил он.

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