«Манчестер Сити» готов обновить свой трансферный рекорд

«Атлетико» может отпустить испанского игрока только за € 70 млн (около £ 61 млн), которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Поэтому если сделка состоится, то Родри станет самой дорогой покупкой «Манчестер Сити». Пока что ею остаётся Рияд Марез, который был куплен прошлым летом из «Лестер Сити» за £ 60 млн.