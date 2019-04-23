«Манчестер Сити» готов обновить свой трансферный рекорд

«Манчестер Сити» летом готов обновить свой трансферный рекорд приобретением полузащитника «Атлетико» Родри, сообщает championat.com.
Cпортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн уже несколько раз просматривал Родри в нынешнем сезоне.
Отмечается, что 22-летний футболист должен заменить Фернандиньо, которому скоро исполнится 34 года. «Горожане» хотят оформить трансфер уже к старту предсезонной подготовки к следующему сезону.
«Атлетико» может отпустить испанского игрока только за € 70 млн (около £ 61 млн), которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Поэтому если сделка состоится, то Родри станет самой дорогой покупкой «Манчестер Сити». Пока что ею остаётся Рияд Марез, который был куплен прошлым летом из «Лестер Сити» за £ 60 млн.