Вт, 23.04.2019
В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Кармо Тюйр
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • «Манчестер Сити» готов обновить свой трансферный рекорд

«Манчестер Сити» готов обновить свой трансферный рекорд

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

GIRONA, 09-01-2019. Copa el Rey 2018/ 2019, round of 16 first leg. Girona FC 1-1 Atletico de Madrid. Rodrigo Hernandez Rodri of Atletico de Madrid during the game Girona - Atletico de Madrid Girona-Atletico de Madrid PUBLICATIONxNOTxINxNED x2734338x

ФОТО: / imago/Pro Shots

«Манчестер Сити» летом готов обновить свой трансферный рекорд приобретением полузащитника «Атлетико» Родри, сообщает championat.com.

Cпортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн уже несколько раз просматривал Родри в нынешнем сезоне.

Отмечается, что 22-летний футболист должен заменить Фернандиньо, которому скоро исполнится 34 года. «Горожане» хотят оформить трансфер уже к старту предсезонной подготовки к следующему сезону.

«Атлетико» может отпустить испанского игрока только за € 70 млн (около £ 61 млн), которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Поэтому если сделка состоится, то Родри станет самой дорогой покупкой «Манчестер Сити». Пока что ею остаётся Рияд Марез, который был куплен прошлым летом из «Лестер Сити» за £ 60 млн.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ