Дом Клода Моне хотят сдавать за 200 евро в сутки

Коттедж, получивший название «Голубой дом» (La Maison Bleue), рассчитан на проживание шести гостей. Владелец оценил сутки пребывания в нем в 200 евро. В доме три спальни, четыре кровати, три ванных комнаты. Парковка бесплатная, есть Wi-Fi, телевизор, фен, стиральная машина.

«Дом основоположника импрессионизма Клода Моне расположен в самом сердце Живерни, — пишет автор объявления. — Вокруг — сад общей площадью полторы тысячи квадратных метров. До ресторанов и музеев — пару минут. Жилая площадь — 200 квадратных метров. Дом отремонтирован в 2016 году, обставлен современной и антикварной мебелью. Идеален для пар, путешественников-одиночек, бизнес-туристов и семей».