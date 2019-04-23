Вт, 23.04.2019
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Дом Клода Моне хотят сдавать за 200 евро в сутки

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ФОТО: скриншот с сайта airbnb

В коммуне Живерни близ французского города Вернона сдается внаем особняк, некогда принадлежавший знаменитому художнику Клоду Моне, передает Lenta.ru. Описание объекта размещено на портале Airbnb.

Коттедж, получивший название «Голубой дом» (La Maison Bleue), рассчитан на проживание шести гостей. Владелец оценил сутки пребывания в нем в 200 евро. В доме три спальни, четыре кровати, три ванных комнаты. Парковка бесплатная, есть Wi-Fi, телевизор, фен, стиральная машина.

ФОТО: скриншот с сайта airbnb

«Дом основоположника импрессионизма Клода Моне расположен в самом сердце Живерни, — пишет автор объявления. — Вокруг — сад общей площадью полторы тысячи квадратных метров. До ресторанов и музеев — пару минут. Жилая площадь — 200 квадратных метров. Дом отремонтирован в 2016 году, обставлен современной и антикварной мебелью. Идеален для пар, путешественников-одиночек, бизнес-туристов и семей».

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