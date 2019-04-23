Фото: на поле нашли семь снарядов, способных пробить бетон

В понедельник тракторист, пахавший поле деревни Вягари волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда, обнаружил на поле снаряд, сообщили BNS из Лыунаского спасательного центра. Саперы проверили место находки и на глубине 40 см нашли еще шесть 150-мм снарядов, все шесть — пробивающие бетон. Кроме того, были обнаружены еще две половины 75-мм снаряда и половина одной 50-мм минометной мины.

По словам руководителя Южно-Эстонской саперной группы Индрека Тынсона, эти находки незаурядные. „Не припомню, чтобы раньше в Южной Эстонии на обычном поле, которое так долго пашут, случалось находить в таком количестве пробивающие бетон снаряды“,- сказал Тынсон.