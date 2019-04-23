Эстония стала помойкой европейского авторынка

Глава Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат сказал, что еще в прошлом году их организация предлагала всем политическим силам вместе решить, как избежать статуса помойки европейского автодела. «Это статус уже наш, теперь пришло время подумать, как от него избавиться», - сказал Силлат изданию Äripäev .

По его словам, при покупке новых автомобилей наши потребители крайне рациональны, но все то, что происходит на рынке поддержанных машин - особенно тех, которым десять и более лет - не поддается объяснению, люди как будто оставляют свои головы дома.