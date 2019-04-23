«Красная секунда»: каждый четвертый велосипедист может создать на дороге очень опасную ситуацию

В Эстонии велосипедистов недолюбливают практически все участники движения, поскольку считают, что двухколесные не умеют ездить без нарушения правил дорожного движения.

«Если погода позволяет, я предпочитаю добираться до работы или по делам на велосипеде. Я заметил, что в движении с велосипедистами не считаются ни пешеходы, ни автомобилисты, ни водители автобусов», - рассказал ведущий "Красной секунды" Мадис Киммель.

По его словам, несмотря на то, что велосипед помогает поддерживать здоровый образ жизни, передвигаться на нем по городу по-прежнему опасно.

В очередном выпуске, который можно будет посмотреть на портале Rus.Postimees в эту среду, ведущий вместе с экспертами обсудит, как обстоят дела с культурой вождения на дорогах страны и насколько безопасно по ним передвигаться на велосипеде.

Согласно полицейской статистике, в последние пять лет число аварий с участием велосипедистов растет: если в 2017 году было зарегистрировано чуть менее 200 ДТП с велосипедистами, то в 2018-м их число уже превысило данную отметку.

Нередко велосипедисты попадают в тяжелые аварии по той причине, что совершенно неожиданно съезжают на нерегулируемый пешеходный переход с тротуара, где у них нет преимущества перед автомобилем. Зачастую водители просто не успевают среагировать на действия велосипедиста, что приводит к аварии.

В проведенном Департаментом шоссейных дорог исследовании приняло участие большое число людей, у которых спрашивали, насколько хорошо они знают основные правила пересечения дороги. «У четверти опрошенных отсутствовали соответствующие знания. Это говорит о том, что каждый четвертый велосипедист может создать на дороге очень опасную ситуацию», - сказала эксперт Департамента шоссейных дорог Марика Луйк.

По словам Сирле Лойго из Департамента полиции и погранохраны, некоторые автомобилисты убеждены, что велосипедисты не имеют права ездить по дороге, что становится причиной конфликтных ситуаций на проезжей части. «Виной тому плохое знание Закона о дорожном движении», - заявила Лойго.