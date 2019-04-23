Ежегодный арктический лагерь «Барнео» проводился с 2001 года.

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Ежегодный арктический лагерь «Барнео» проводился с 2001 года. Но в этом году он не состоится. Организаторы зафрахтовали украинский самолет Ан-74, а «Авиалинии Антонова» запретили его использовать. Там подозревают, что организаторы хотели использовать самолет для других целей.

Лагерь «Барнео» действует в Арктике с 2001 года. Примерно половина обитателей «Барнео» - лыжники, которые готовятся совершить поход к полюсу. Плюс туристы, которые затем летают к полюсу на вертолете. Тур на Барнео стоит минимум 19 тысяч евро, а лыжный тур через «Барнео» - 46 тысяч евро.

Всего вместе с несколькими учеными и обслуживающим персоналом там находится около 260 человек, рассказал Би-би-си Виктор Боярский, руководитель компании «Викаар», которая занималась организацией лыжных походов на «Барнео».

Лагерь действует один-полтора месяца. За это время солнце еще не успевает подтопить льдину так, чтобы на нее не мог сесть самолет.

Обслуживают «Барнео» исключительно самолеты Ан-74. Они были разработаны в 1980-х годах в СССР на основе военно-транспортных Ан-72 и лучше других приспособлены для полетов в северных широтах. Ан-74 могут совершать укороченный взлет и посадку, что также очень важно при полетах с полосы на льдине.