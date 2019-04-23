До 2018 года дрейфующий лагерь «Барнео» организовывал Экспедиционный центр Русского географического общества, который возглавлял полярник Александр Орлов. Именно по его инициативе и появился лагерь «Барнео». Орлов умер в апреле 2017 года. Сейчас организацией дрейфующего лагеря занимается швейцарская компания Barneo AG.

Александр Красноперов, глава ООО «Барнео», связанного со швейцарской компанией, подтвердил отмену лагеря. Он отказался отвечать на вопросы о финансовых потерях для организаторов.

Как все случилось?

В 2019 году экспедиция готовилась в обычном режиме. В конце марта в Лонгъир прибыли специалисты для строительства лагеря, туда же привезли топливо, палатки и оборудование. Вертолеты Ми-8 провели ледовую разведку и определили место для лагеря, а затем туда с транспортного самолета Ил-76 был сброшен парашютный десант и топливо.

Но 12 апреля стало известно, что экспедиция в 2019 году не состоится.

Причиной прекращения экспедиции стала невозможность использовать самолет Ан-74 авиакомпании «Авиалинии Антонова» для полетов из Лонгъира на аэродром «Барнео». Государственная авиационная служба Украины отказалась выдать этому самолету разрешение на полеты в районах севернее 80-й широты, сказал Би-би-си Боярский.

По его словам, ранее «Авиалинии Антонова» получили разрешение на полеты от норвежских авиационных властей. Боярский утверждает, что уведомление о невозможности полетов на арктическую станцию организаторы получили только 8 апреля, написано оно было за четыре дня до этого.

Минск или Барнео?

Би-би-си направила запрос в Государственную авиационную службу Украины, ожидает ответа. В ГК «Антонов» Би-би-си рассказали, что они дали добро на вылет Ан-74Т. Но заказчик хотел использовать самолет для выполнения двух коммерческих рейсов по маршруту Лонгъир-Минск, а не для перелета в лагерь «Барнео», сообщил Би-би-си представитель компании.

«Вопрос о полете самолета Ан-74Т в лагерь „Барнео“ рассматривался на начальных этапах переговоров, до прилета самолета Ан-74Т в аэропорт Лонгъир, но заказчик был заранее проинформирован о невозможности выполнения таких рейсов», - рассказал представитель «Авиалиний Антонова».

Боярский отрицает, что организаторы заказывали этот самолет для полетов в Минск.

По его словам, после отказа организаторы попытались найти замену украинскому Ан-74Т, но «свободных» самолетов они не нашли. Кроме того, процесс согласования полетов для компаний, которые ранее не летали в Шпицберген, занимает две-три недели, которых у организаторов не было из-за начинающегося таяния льда.

Отмена экспедиции в 2019 году окажется временной, уверяет Боярский. Он рассчитывает, что на следующий год организаторы, имея в запасе несколько месяцев, смогут заранее подготовиться к экспедиции так, чтобы в последний момент не остаться без самолета.

Что известно о лагере?

«Барнео» - международный и исключительно мирный проект, далекий от политики, утверждают организаторы и участники. Но в прошлом лагерь «Барнео» становился центром военной активности России. В 2016 году на нем высадился парашютный десант спецназа МВД Чечни.

Как рассказывал об этом корреспондент ТАСС, в задачу десантников входило обнаружить лагерь условного противника и взять его штурмом. Базировались чеченские десантники на «Барнео». Чуть позднее в том же году, как сообщает телеканал "Вести", в лагере прошла совместная учебная операция воздушно-десантных войск России и спецназа из Белоруссии.

В 2016 году после высадки российских спецназовцев в лагере «Барнео» Норвегия ужесточила правила полетов на «Барнео», введя обязательный 48-часовой перерыв между полетами. Это правило было вскоре отменено, но на официальной странице лагеря в «Фейсбуке» 23 апреля 2016 года появилось объявление о том, что логистика будет перенесена из Лонгъира на территорию России - на Землю Франца Иосифа. Но этого так и не произошло.

Само Русское географическое общество, под патронатом которого проходил лагерь, сотрудничает с Военно-морским флотом России. А в его попечительский совет входят президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и другие представители руководства России.

12 апреля, когда было объявлено о том, что экспедиция «Барнео» не состоится, прошло заседание центра Русского географического общества на Северном флоте, на котором обсуждалась экспедиция на Землю Франца-Иосифа.

«Мероприятия комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа пройдут в едином контексте историко-патриотической акции „Три флага над архипелагом“, которая посвящена современному российскому флагу и двум знаковым историческим датам - 105-летию поднятия русского флага на мысе Флора острова Нортбрук и 90-летию поднятия советского флага на южном берегу острова Гукера», - говорится в сообщении на сайте министерства обороны.

В октябре Русское географическое общество снарядило экспедицию на острова Гогланд и Большой Тютерс в Финском заливе, участники которой передвигались на десантных катерах Ленинградской военно-морской базы.

Россия в последние годы стала активно развивать свое присутствие в Арктике. Этот регион рассматривается как один из самых стратегически важных.

Российские военные регулярно проводят учения в арктических широтах. Страны НАТО также активно усиливают военное присутствие на севере. Последние большие учения НАТО Trident Juncture-2018 - крупнейшие со времен холодной войны - прошли в конце октября в Норвегии. По легенде силы НАТО вместе с партнерами из Швеции и Финляндии спасали некую небольшую страну от нападения агрессора.