Вт, 23.04.2019
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Не только остаточное опьянение: кандидат в министры еще и превысил скорость

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Марти Куузик.

ФОТО: Tairo Lutter

Кандидат от EKRE в министры внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик попался полиции не только с остаточным опьянением, но с превышением скорости.

«4 марта полиция остановила в Раквере 48-летнего мужчину из-за превышения разрешенной скорости. Скорость автомобиля была 74 км/ч, где максимально разрешена скорость 50 км/ч. При проверке обнаружили у водителя остаточные признаки употребления алкоголя», - сказала Postimees пресс-секретарь полиции Туули Хярсон.

Полиция составила протокол о проступке из-за превышения скорости и управления автомобилем при превышении допустимого количества алкоголя.

«Поскольку водитель выразил сожаление и был готов пройти реабилитационную программу KOJU (Korralik juht —«Добросовестный водитель» – прим.ред.), производство о проступке было прекращено назначением штрафа. Если это обязательство не будет выполнено в течение десяти месяцев, полиция может вновь начать производство о проступке», - отметил Хярсон.

Председатель EKRE Март Хельме, комментируя эту ситуацию, сказал, что руководство партии обсудило эту тему и пришло к выводу, что это не может быть настолько серьезной проблемой, чтобы исключить Куузика из кандидатов в министры. (Подробнее читайте ЗДЕСЬ).

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