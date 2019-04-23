Март Хельме: «Мы не будем обносить Эстонию забором»

Хельме перечислил: «Говорили об очень многих вещах: о МВД, о полиции, Спасательном департаменте – обо всех имеющихся проблемах. Был разговор и о так называемом теневом государстве, обсудили тему – вмешивается ли такое теневое государство в политику, и пришли к совместному выводу, что эту проблему нужно прояснить. В этом смысле как министр внутренних дел я буду искать все возможности, чтобы развеять страхи и подозрения».

По словам Хельме, очень много говорили о внешних контактах Эстонии. В том числе о Москве: «Обсудили, поскольку у меня есть опыт работы с русскими и с Москвой». (Март Хельме был послом Эстонии в России.) Также говорили о внешней торговле Эстонии и экономике. О том, что богатство нужно создавать, а не только распределять. Говорили о том, что делать с экономической отчетностью, и о том, как привнести ИТ в экономику - где ее сегодня еще нет. «Говорили о моей персоне и о том, подходит ли она на эту должность», - с улыбкой поведал Хельме.

И что президент спросила? «Спросила, насколько я успел ознакомиться с этой сферой деятельности и каковы вообще мои планы. Планы большие, я не буду врать, я уже проделал предварительную работу – поговорил по телефону с канцлером МВД, встречался с генеральными директорами некоторых департаментов. Они уже представили мне свои „списки рождественских подарков“ - то есть все, что необходимо, и во что это обойдется. То, без чего еще можно справиться и то, без чего уже никак».

А как насчет риторики и того, подходит ли Хельме на эту должность? «По поводу риторики я сказал, что у нас были определенные сложности с выходом из оппозиции. Мы привыкли, что нам нужны патроны, чтобы отстреливаться. Теперь же нам нужно думать о том, чтобы, может быть, копить патроны для управления страной, а не для стрельбы по оппонентам».

Стоял вопрос о сотрудничестве - президент, премьер-министр, правительство в целом, а также председатели партий: «Мы составили краткосрочный план, как мы собираемся действовать».

На вопрос, как ему показалось, – утвердит ли президент его в должности – Хельме ответил, что она не сказала, что не утвердит. Естественно, спросили его и о Марти Куузике, которого поймали за рулем с остаточными алкогольными явлениями: «Его имя не упоминалось. Этой темы мы не касались. А если вы хотите узнать мое личное мнение, то я скажу так: речь идет о деле на грани – полиция, кроме предупреждения и отправки водителя на обучение больше ничего не предприняла.