Жители Эстонии: самый подходящий на должность министра кандидат - Юри Луйк, а самые неподходящие – Март и Мартин Хельме

В ходе опроса, который провела фирма Kantar Emor, у людей спрашивали, каких кандидатов в министры в создающемся правительстве они сочли бы соответствующими их месту, а каких нет, сообщила во вторник BNS социологическая фирма.

Самым подходящим на должность, по мнению жителей Эстонии, является член партии "Отечество" и кандидат в министры обороны Юри Луйк, который был на том же посту и в прежнем правительстве. Более половины респондентов положительно оценили и другого члена партии "Отечество" - кандидата на пост министра культуры Тыниса Лукаса, имеющего опыт работы министром образования, и центристку и кандидата на пост министры образования и науки Майлис Репс, уже имеющую опыт работы на этом посту.

Менее всего подходящими опрошенные назвали кандидата на пост министра финансов от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме и кандидата от той же партии на пост министра внутренних дел Марта Хельме — таково мнение более половины респондентов.

По словам эксперта по стратегии фирмы Kantar Emor Айвара Воога, исследовалось также, насколько известны жителям страны кандидаты в министры.

Незнакомыми участникам опроса оказались новички в политике: кандидат на пост министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик, выдвинутый на пост министра сельской жизни Март Ярлик и будущий министр окружающей среды Рене Кокк.

Не известен опрошенным и выдвинутый на пост министра социальных дел центрист Танель Кийк, которого не знают 58 процентов опрошенных. Половина респондентов не знает также члена партии "Отечества" Рийну Солман, выдвинутую на пост министра по делам народонаселения.

Премьер-министра Юри Ратаса считают соответствующим своей должности 44 процента опрошенных, противоположного мнения придерживаются 37 процентов.

По словам Воога, самыми проблемными для жителей Эстонии представляются кандидаты в министры от EKRE, которых опрошенные считают не подходящими к должности в связи с их малой известностью или же в связи с их радикальными взглядами.