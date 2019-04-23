Жители Эстонии: самый подходящий своей должности кандидат в министры - Юри Луйк, а самые неподходящие – Март и Мартин Хельме

В ходе опроса, который провела фирма Kantar Emor, у людей спрашивали, каких кандидатов в министры в создающемся правительстве они сочли бы на своем месте, а каких нет, сообщила во вторник BNS социологическая фирма.

Самым подходящим должности по мнению жителей Эстонии является член партии "Отечество" кандидат в министры обороны Юри Луйк, который был на том же посту и в прежнем правительстве. Более половины респондентов назвали подходящим должности и другого члена партии "Отечество" - кандидата в министры культуры Тыниса Лукаса, имеющего опыт работы министром образования, а также центристку и кандидата в министры образования и науки Майлис Репс, уже имеющую опыт работы на том же самом посту.

Менее всего подходящими своей должности опрошенные назвали кандидата в министры финансов от Конесервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме и кандидата той же партии в министры внутренних дел Марта Хельме — таково мнение более половины респондентов.

По словам эксперта по стратегии фирмы Kantar Emor Айвара Воога, исследовалось также, насколько известны жителям страны кандидаты в министры.

Незнакомыми участникам опроса оказались новички в политике: кандидат на пост министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик, выдвинутый на пост министра сельской жизни Март Ярлик и будущий министр окружающей среды Рене Кокк.

Не известен опрошенным и выдвинутый на пост министра социальных дел центрист Танель Кийк, которого не знают 58 процентов опрошенных. Половина респондентов не знает также члена партии "Отечества" Рийну Солман, выдвинутую на пост министра по делам народонаселения.

Премьер-министр Юри Ратаса считают соотвествующим своей должности 44 процента опрошенных, противопложного мнения придерживаются 37 процентов.

По словам Воога, самыми проблемными для жителей Эстонии представляются кандидаты в министры от EKRE, которых опрошенные считают не подходящими для должности в связи с их неизвестностью или же в сваязи с их радикальными взглядами.