Земельный департамент: дорожают и квартиры, и дома, и участки земли

Объем и общая стоимость сделок купли-продажи недвижимости в I квартале 2019 года были выше, чем в тот же период прошлого года. Скромный рост общего числа сделок в основном был обусловлен секторами квартирной собственности и незастроенных земельных участков; однако рост общей стоимости обусловлен сектором застроенных участков земли. Продажи новых квартир несколько снизились, индекс цен недвижимости вырос на 5,1% по сравнению с предыдущим кварталом, а индекс цен вырос на 7,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В I квартале 2019 года было совершено 11 063 сделки купли-продажи, включая недвижимое имущество, квартирную собственность и права на застройку. По сравнению с количеством сделок, совершенных в I квартале предыдущего года, активность увеличилась на 0,2%, но, напротив, снизилась на 11,4% по сравнению с IV кварталом прошлого года.

Общая стоимость сделок купли-продажи в I квартале 2019 года составила 946 миллионов евро, что почти на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти на 9% выше, чем в IV квартале 2018 года. Увеличение общей стоимости произошло в основном за счет увеличения общей стоимости застроенных земельных участков, то есть частных домов, где общая стоимость была увеличена более чем на 54% по сравнению с предыдущим кварталом и на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость незастроенных земельных участков и квартирной собственности снизилась на 7,9% и 9,7% соответственно.

В I квартале было совершено 6523 сделки с квартирными собственностями, в том числе 5320 сделок с жильем. Количество первичных продаж новых квартир, уменьшилось почти на 60 сделок в I квартале 2019 года, составив 21,5% всех сделок с жильем.

В Таллинне на долю новых квартир приходилось 30% всех сделок с жильем. Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне составила 2 255 евро (+ 1,1%), а новая двухкомнатная квартира (сделки с квартирами площадью от 40 до 55 м2) стоила в среднем 114 296 евро (2256 евро / м2). В отличие от этого, стоимость квадратного метра двухкомнатной квартиры на вторичном рынке составила в среднем 84 396 евро (1700 евро / м2).