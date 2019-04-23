Ратас по случаю Дня ветеранов: мы не забудем тех, кто пал за безопасность Эстонии

«Эстония – небольшая страна, и каждый человек в ней бесценен. Сегодня я с грустью думаю о 12 жизнях, отданных в ходе военных операций, и о 12 историях преодоления горя. Эстония не забудет вас, ваших близких и ту высшую жертву, которую приносит солдат», – сказал Ратас на церемонии возложения венков в Палдиски, в ходе которой отдавали дань памяти погибшим в зарубежных миссиях эстонским военным.

По словам Ратаса, в мире по-прежнему неспокойно, и у наших военных по-прежнему есть причина находиться в Афганистане, Ираке, Мали и других горячих точках. «Они там для того, чтобы обеспечивать мир для жителей тех далеких краев и для всех нас. Чтобы предотвращать распространение нестабильности и, стоя плечом к плечу, поддерживать наших союзников», – сказал Ратас.

По словам премьер-министра, участие в международных военных операциях обеспечивает Эстонии невидимый, но неоценимый кредит доверия. «Он привел сюда много наших союзников, которые защищают Эстонию и НАТО в целом, во время учений «Весенний шторм» их будет насчитываться 2500. Это признание нашей общей ежедневной работы, но, в первую очередь, работы наших военных в Эстонии и за ее пределами. Это обеспечивает Эстонии чувство уверенности, с которой она может смотреть на наш неспокойный мир», – заявил премьер-министр.