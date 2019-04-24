Фото: догадайтесь, какой интерьер скрывается за современными стенами этого дома в Таллинне!

В Какумяэ находится дом современной архитектуры, который, между прочим, внутри совершенно неожиданно оказывается отделанным, меблированным и обставленным в роскошном классическом стиле. Автор проекта — архитектурное бюро Pilter ja Taras.

ФОТО: KV.EE

Благодаря огромным окнам в доме очень светло, к тому же из них открывается прекрасный вид на ухоженный сад, настоящим украшениями которого являются редкая корейская пихта с синими шишками и прекрасная немецкая ель.

ФОТО: KV.EE

В комнатах - покрытый маслом дубовый паркет елочкой. Стильные внутренние двери сделаны из дуба на заказ. Сантехника - душевая кабина, раковина и ванна на львиных лапах - от фирмы Bandini. Смесители в ванной выполнены из меди. Стены комнат частично окрашены, частично оклеены обоями. Стильный камин в гостиной - из Испании.

Кухонная мебель с техникой (электроплита, холодильники, вытяжка, посудомоечная машина) заказаны в фирме Scavolini.

ФОТО: KV.EE

Основная часть обстановки и оборудования, которые вы видите на фото, входит в цену: все светильники, включая антикварные, деревянные жалюзи на окнах первого этажа, а также римские шторы в спальне на втором этаже, реставрированное канапе с креслом, обстановка спальни в стиле 20-х годов прошлого век, купленная в салоне Muster, стильный кухонный стол со стульями, полки и штанги в гардеробной, а также вся обстановка кухни и встроенные шкафы и полки в ванной.

ФОТО: KV.EE