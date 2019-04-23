Картина дня: злоключения кандидата в министры, поножовщина в Ласнамяэ и Эстония – помойка европейского авторынка

Кандидат в министры попался полиции с остаточным опьянением

Кандидат в министры внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик (EKRE) признал в интервью ERR, что в начале марта — утром после дня выборов в Рийгикогу — остановившие его полицейские зафиксировали у политика остаточное алкогольное опьянение. Читайте далее...

Не только остаточное опьянение: кандидат в министры еще и превысил скорость

Кандидат от EKRE в министры внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик попался полиции не только с остаточным опьянением, но с превышением скорости. Читайте далее...

Эстония стала помойкой европейского авторынка

На эстонском рынке поддержанных автомобилей есть много импортированных из Европы аварийных транспортных средств, на проблемы которых покупатель закрывает глаза из-за хорошей цены, порой не достигающей 3000 евро, хотя машина даже не может тронуться с места. Читайте далее...

В Таллинне иностранец пытался изнасиловать сотрудницу отеля

В воскресенье рано утром мужчина напал на сотрудницу расположенного в Таллинне в Старом городе отеля и попытался изнасиловать ее. Женщине удалось нажать на кнопку тревоги и быстро вызвать на помощь охранников. Читайте далее...

Эстония стала помойкой европейского авторынка

На эстонском рынке поддержанных автомобилей есть много импортированных из Европы аварийных транспортных средств, на проблемы которых покупатель закрывает глаза из-за хорошей цены, порой не достигающей 3000 евро, хотя машина даже не может тронуться с места. Читайте далее...

В Ласнамяэ мужчина ударил ножом трех человек: один умер на месте, двух увезли на скорой

В воскресенье в Ласнамяэ мужчина ударил ножом трех человек, один из потерпевших от полученных ранений скончался на месте происшествия. Читайте далее...

Поставки топлива из Белоруссии в страны Балтии приостановлены

Белоруссия из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Читайте далее...

80 км/ч вместо 100: к лету снизили разрешенную скорость

Во второй половине прошлой недели на шоссе Йыхви – Тарту – Валга для водителей внезапно появились новые ограничения скорости. На отрезках, где до сих пор можно было ехать со скоростью 90 км/ч, теперь стоят новые знаки, позволяющие ехать со скоростью не выше 80 км/ч. Читайте далее...

Кальюлайд: разговаривая с Путиным напрямую, Эстония выходит на другой уровень

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд убеждена, что Эстония, как и другие страны, должна обсуждать ситуацию со всеми своими соседями, независимо оттого, приятный это разговор или нет. Читайте далее...

МВД Украины не пускает Саакашвили в страну

У бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда на территорию Украины, говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины. Читайте далее...

Скончался молодой отец, на лечение которого собирали деньги всей страной

Вчера, 22 февраля, 37-летний отец семейства Эрко Сеэне скончался от рака легких. В прошлом году фонд лечения рака Kingitud elu решил помочь ему, благодаря чему деньги на лечение этого мужчины собирали всей страной. Читайте далее...

Март Хельме: «Мы не будем обносить Эстонию забором»