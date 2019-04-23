Картина дня: злоключения кандидата в министры, решение Кальюлайд утвердить правительство Ратаса в полном составе и поножовщина в Ласнамяэ

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.
Блог, фото и видео: президент Кальюлайд решила утвердить правительство Ратаса в полном составе
Сегодня утром кандидат в премьер-министры Юри Ратас отправился в Кадриорг, чтобы представить президенту Керсти Кальюлайд кандидатов на посты министров в создаваемом им правительстве. Читайте далее...
Кандидат в министры попался полиции с остаточным опьянением
Кандидат в министры внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик (EKRE) признал в интервью ERR, что в начале марта — утром после дня выборов в Рийгикогу — остановившие его полицейские зафиксировали у политика остаточное алкогольное опьянение. Читайте далее...
Не только остаточное опьянение: кандидат в министры еще и превысил скорость
Кандидат от EKRE в министры внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик попался полиции не только с остаточным опьянением, но с превышением скорости. Читайте далее...
Масштабная утечка данных: деликатная информация о жителях Эстонии выставлена на всеобщее обозрение
Спустя полгода после того, как журналисты передачи Radarобнаружили масштабную утечку данных в инфосистеме EKIS, администрирующей школы Эстонии, Radar обнаружил очередной регистр документов, в котором данные находятся в общем доступе. Читайте далее...
Эстония стала помойкой европейского авторынка
На эстонском рынке поддержанных автомобилей есть много импортированных из Европы аварийных транспортных средств, на проблемы которых покупатель закрывает глаза из-за хорошей цены, порой не достигающей 3000 евро, хотя машина даже не может тронуться с места. Читайте далее...
В Таллинне иностранец пытался изнасиловать сотрудницу отеля
В воскресенье рано утром мужчина напал на сотрудницу расположенного в Таллинне в Старом городе отеля и попытался изнасиловать ее. Женщине удалось нажать на кнопку тревоги и быстро вызвать на помощь охранников. Читайте далее...
Эстония стала помойкой европейского авторынка
На эстонском рынке поддержанных автомобилей есть много импортированных из Европы аварийных транспортных средств, на проблемы которых покупатель закрывает глаза из-за хорошей цены, порой не достигающей 3000 евро, хотя машина даже не может тронуться с места. Читайте далее...
В Ласнамяэ мужчина ударил ножом трех человек: один умер на месте, двух увезли на скорой
В воскресенье в Ласнамяэ мужчина ударил ножом трех человек, один из потерпевших от полученных ранений скончался на месте происшествия. Читайте далее...
Поставки топлива из Белоруссии в страны Балтии приостановлены
Белоруссия из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Читайте далее...
80 км/ч вместо 100: к лету снизили разрешенную скорость
Во второй половине прошлой недели на шоссе Йыхви – Тарту – Валга для водителей внезапно появились новые ограничения скорости. На отрезках, где до сих пор можно было ехать со скоростью 90 км/ч, теперь стоят новые знаки, позволяющие ехать со скоростью не выше 80 км/ч. Читайте далее...
Кальюлайд: разговаривая с Путиным напрямую, Эстония выходит на другой уровень
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд убеждена, что Эстония, как и другие страны, должна обсуждать ситуацию со всеми своими соседями, независимо оттого, приятный это разговор или нет. Читайте далее...
МВД Украины не пускает Саакашвили в страну
У бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда на территорию Украины, говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины. Читайте далее...
Скончался молодой отец, на лечение которого собирали деньги всей страной
Вчера, 22 февраля, 37-летний отец семейства Эрко Сеэне скончался от рака легких. В прошлом году фонд лечения рака Kingitud elu решил помочь ему, благодаря чему деньги на лечение этого мужчины собирали всей страной. Читайте далее...
Март Хельме: «Мы не будем обносить Эстонию забором»
И последний из приглашенных президентом кандидатов в министры – вероятный министр внутренних дел Март Хельме – после встречи вышел к журналистам и поделился впечатлениями и планами. Читайте далее...
Жуткая находка: в Таллинне здоровое животное обрекли на страшную смерть
В воскресень в эстонский Союз защиты животных (ELL) позвонили и сообщили о страшной находке в лесу - возле рынка Нымме были обнаружены клетки и умерший хомяк. Читайте далее...
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке в католическую Пасху 21 апреля. Как сообщает NEWSru со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, террористы распространили это заявление через агентство Amaq. Читайте далее...
Дело о фентаниловом бизнесе: судья вынесла беспрецедентное для Эстонии решение
Судья Ингрид Куллерканн, которая рассматривает дело обвиняемых в фентаниловом бизнесе братьев Пауля и Дмитрия Кярбергов, сегодня в Харьюском уездном суде приняла беспрецедентное решение в эстонской судебной практике и, ссылая на затягивание судебное процесса, назначила обвиняемым замещающих защитников. Читайте далее...
С четверга в Эстонии начнутся дожди
По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха будет повышаться местами до 22 градусов тепла. Читайте далее...
Хватит ли комиков для выборов в Европарламент?
Понадобился всего один, но профессиональный, комик, чтобы народ Украины предпочел его политику. Нам вскоре предстоит избирать депутатов Европарламента. Пойдем ли украинским путем? Правда, у нас нет столько кадровых комиков, но, может, сойдут и аматёры? Читайте далее...
Житель Кохтла-Ярве лишился более 3000 евро при попытке купить автомобиль через интернет
Житель Кохтла-Ярве заплатил по найденному в интернете объявлению более 3000 евро за подержанный автомобиль, но не увидел ни автомобиля, ни денег. Читайте далее...
Конституционный суд Латвии узаконил переход школ на латышский язык
Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим конституции перевод школ национальных меньшинств на латышский язык. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда во вторник. Читайте далее...
Видео: в Таллинне автобус на большой скорости промчался мимо полиции
Видеорегистратор полиции заснял вчера в Таллинне на Лаагна-теэ, как рейсовый автобус промчался мимо полицейского автомобиля на скорости 96 км/ч. Читайте далее...
Галерея: в Пярнумаа огонь охватил 17 гектаров полей, названа причина
Вылетевшие из глушителя автомобиля искры могли стать причиной крупного возгорания сухой травы в волости Тори Пярнуского уезда во вторник днем. Ближе к вечеру площадь возгорания разрослась до 17 гектаров. Читайте далее...
Помощник Путина: поведение эстонской стороны для нас неприемлемо
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве пригласила его принять участие в восьмом Всемирном конгрессе финно-угорских народов, который пройдет в Тарту в июне 2020 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Читайте далее...
Ввоз сигарет и алкоголя из России – нельзя, но кое-где можно
Все знают, что через границу ЕС разрешено провозить не больше двух пачек сигарет. Однако есть способ, как без проблем привезти из той же России или с Украины целый блок: и никто слова недоброго не скажет. Читайте далее...
Ни цента на жизнь: судебный исполнитель из Пыльва обдирала должников как липку
Канцлер Министерства юстиции Тынис Саар применил дисциплинарное взыскание в отношении судебного исполнителя из Пыльва Айви Колсар, которая неоднократно арестовывала банковские счета должников в полном объеме, не оставляя им на жизнь ни цента. Читайте далее...
Президент: проступки Марти Куузика не мешают утвердить его на посту министра
Допущенные Марти Куузиком проступки — превышение скорости и управление автомобилем в состоянии остаточного опьянения не дают оснований не утверждать его на посту министра, утверждает президент Керсти Кальюлайд. Читайте далее...
Галерея: зловещий звонок привел к эвакуации посетителей торгового центра Ülemiste
Сегодня вечером неизвестный мужчина сообщил о бомбе в торговом центре Ülemiste. На место приехали полиция и спасатели. Посетителей эвакуируют, личность звонившего устанавливается. Читайте далее...
Цены на бензин в Эстонии могут вырасти из-за ужесточения санкций против Ирана
Цены на нефть на мировом рынке совершили очередной скачок в связи с ужесточением Вашингтоном санкций против Ирана, что может привести и к дальнейшему подорожанию бензина в Эстонии. Читайте далее...