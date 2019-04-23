Картина дня: злоключения кандидата в министры, решение Кальюлайд утвердить правительство Ратаса в полном составе и поножовщина в Ласнамяэ

Блог, фото и видео: президент Кальюлайд решила утвердить правительство Ратаса в полном составе

Сегодня утром кандидат в премьер-министры Юри Ратас отправился в Кадриорг, чтобы представить президенту Керсти Кальюлайд кандидатов на посты министров в создаваемом им правительстве. Читайте далее...

Кандидат в министры попался полиции с остаточным опьянением

Кандидат в министры внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик (EKRE) признал в интервью ERR, что в начале марта — утром после дня выборов в Рийгикогу — остановившие его полицейские зафиксировали у политика остаточное алкогольное опьянение. Читайте далее...

Не только остаточное опьянение: кандидат в министры еще и превысил скорость

Кандидат от EKRE в министры внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик попался полиции не только с остаточным опьянением, но с превышением скорости. Читайте далее...

Масштабная утечка данных: деликатная информация о жителях Эстонии выставлена на всеобщее обозрение

Спустя полгода после того, как журналисты передачи Radarобнаружили масштабную утечку данных в инфосистеме EKIS, администрирующей школы Эстонии, Radar обнаружил очередной регистр документов, в котором данные находятся в общем доступе. Читайте далее...

Эстония стала помойкой европейского авторынка

На эстонском рынке поддержанных автомобилей есть много импортированных из Европы аварийных транспортных средств, на проблемы которых покупатель закрывает глаза из-за хорошей цены, порой не достигающей 3000 евро, хотя машина даже не может тронуться с места. Читайте далее...

В Таллинне иностранец пытался изнасиловать сотрудницу отеля

В воскресенье рано утром мужчина напал на сотрудницу расположенного в Таллинне в Старом городе отеля и попытался изнасиловать ее. Женщине удалось нажать на кнопку тревоги и быстро вызвать на помощь охранников. Читайте далее...

Эстония стала помойкой европейского авторынка

На эстонском рынке поддержанных автомобилей есть много импортированных из Европы аварийных транспортных средств, на проблемы которых покупатель закрывает глаза из-за хорошей цены, порой не достигающей 3000 евро, хотя машина даже не может тронуться с места. Читайте далее...

В Ласнамяэ мужчина ударил ножом трех человек: один умер на месте, двух увезли на скорой

В воскресенье в Ласнамяэ мужчина ударил ножом трех человек, один из потерпевших от полученных ранений скончался на месте происшествия. Читайте далее...

Поставки топлива из Белоруссии в страны Балтии приостановлены

Белоруссия из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Читайте далее...

80 км/ч вместо 100: к лету снизили разрешенную скорость

Во второй половине прошлой недели на шоссе Йыхви – Тарту – Валга для водителей внезапно появились новые ограничения скорости. На отрезках, где до сих пор можно было ехать со скоростью 90 км/ч, теперь стоят новые знаки, позволяющие ехать со скоростью не выше 80 км/ч. Читайте далее...