Ввоз сигарет и алкоголя из России – нельзя, но кое-где можно

Руководитель пресс-службы Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс рассказал, что при ввозе табачных изделий и алкоголя из третьих стран разрешенный объем зависит от способа передвижения. Например, если вы пересекаете границу пешком, на машине или на поезде, вы можете ввезти беспошлинный некоммерческий товар на 300 евро.

Однако сигарет допускается ввозить лишь 40 штук – две стандартные пачки. Но есть еще и ограничении по количеству раз пересечения границы с двумя пачками, после чего даже за них могут потребовать уплатить акцизы и налоги.

Зато, если вы летите самолетом, объем сигарет можно спокойно увеличить в пять раз – 200 штук, то есть до стандартного блока. Нет и ограничения по количеству прилетов с сигаретами в багаже.

«Тут не важно, был товар куплен в Duty free или нет, важно, что такое исключение введено только для авиапассажиров».