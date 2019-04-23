В Эстонии одна таксофирма заменит все свои автомобили

Предприятие Amserv Auto передало сегодня Tulika Grupp первые гибридные автомобили Corolla, что является первым этапом постепенного перевода всего автопарка Tulika Takso, состоящего из 300 автомобилей, на альтернативные топлива. Замена автопарка завершится к концу следующего года, сообщает фирма.

В ходе первого этапа в обновление автопарка инвестируют 3,3 млн евро, что позволит в этом году приобрести 165 автомобилей марки Toyota.

По словам члена правления Tulika Takso Мати Саара, предприятие отслеживает мировые тренды и поэтому в качестве приоритетов взяты бережное отношение к окружающей среде и экономия топлива. «Цель Tulika Takso — к концу 2020 года стать первым предприятием таксоизвоза Эстонии, автопарк которого состоит только из гибридных и ездящих на газе автомобилей», - сказал Саар.

Все приобретаемые Tulika гибридные автомобили будут марки Toyota. Также в этом году Amserv Auto передаст Tulika еще 65 автомобилей Toyota Avensis, оснащенных LPG-оборудованием — это последние Avensis, которые прибудут в Эстонию.

Всего в этом году клиентов Tulika Takso будут перевозить 165 автомобилей Toyota, работающих на альтернативном топливе. Tulika продолжит регулярное обновление автопарка каждые два года, чтобы обеспечить удобство как клиентам, так и таксистам.