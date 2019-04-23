ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Власти Шри-Ланки ранее во вторник предположили, что теракты стали ответом на расстрел мусульман в новозеландском Крайстчерче. Об этом заявил, выступая перед парламентом, министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена, слова которого приводят мировые СМИ.

Атаки в Новой Зеландии и на Шри-Ланке произошли с разницей в месяц с небольшим. Министр возложил ответственность за взрывы на две местные исламистские группировки - National Thowheeth Jama'ath (NTJ, «Таухид джамаат») и JMI, о которых мало что известно.

NTJ ранее не совершала крупных терактов и в основном известна актами вандализма в отношении буддистских святынь. Виджевардена не стал вдаваться в подробности о группировках. На своей странице в Twitter он сообщил, что потребовал от правительства внести National Thowheeth Jama'ath в список запрещенных террористических организаций.

По последним данным полиции Шри-Ланки, после серии взрывов задержаны 40 человек. По итогам допроса подозреваемых из числа местных жителей также был задержан гражданин Сирии, сообщает Rеuters со ссылкой на правительственные и военные источники.

Издание Sky News опубликовало видео с предполагаемым террористом - бородатым мужчиной с тяжелым, судя по его походке, рюкзаком. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его передвижения возле и в здании церкви Святого Себастьяна, где впоследствии в результате взрыва погибли не менее 110 человек. Момента взрыва на видеозаписи нет.

CCTV footage has emerged of a suspected suicide bomber entering St Sebastian's Church in Sri Lanka moments before an explosion.



More on this footage here: https://t.co/1bAcNa0LbH pic.twitter.com/aZgzgooqxI — Sky News (@SkyNews) 23 апреля 2019 г.

CCTV footage has emerged of a suspected suicide bomber entering St Sebastian's Church in Negombo moments before an explosion https://t.co/3VFlJddNn6 — Sky News (@SkyNews) 23 апреля 2019 г.

Бывший руководитель специального подразделения по борьбе с терроризмом на Шри-Ланке Нимал Левке, слова которого приводит портал News1st, считает, что группировка, ответственная за серию взрывов в стране, имела значительную финансовую поддержку.

По его словам, террористы использовали инициирующее взрывчатое вещество триацетон трипероксид (TATP), который часто использовался во взрывных устройствах террористической сети «Аль-Каида» и арабских террористов-смертники в годы «интифады Аль-Аксы» в Израиле в 2000-2004 годах).

Как отмечает NEWSru.co.il, взрывная сила TATP связана не с выбросом энергии, а с быстрым распространением газа. Детонация происходит без пламени. Взрыв вызывается реакцией, для начала которой нужно минимальное количество энергии. Одна молекула TATP производит четыре вида газа, что придает реакции силу взрыва. Всего несколько граммов этого вещества создают в доли секунды сотни литров газа.

Серия взрывов произошла в день католической Пасхи 21 апреля. Сначала стало известно о взрывах в трех отелях и двух церквях, больше всего жертв было в Коломбо, где атаке подверглись пятизвездочные отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury и одна церковь.

Еще несколько десятков человек погибли в церквях городов Баттикалоа и Негомбо. Седьмой взрыв прогремел в гостинице города Дехивала-Маунт-Лавиния (пригород Коломбо), восьмой - в жилом комплексе в пригороде Дематогода. Еще один взрыв произошел 22 апреля при попытке полицейских разминировать грузовик возле одной из католических церквей.

Взрывное устройство также нашли неподалеку от главного международного аэропорта Шри-Ланки Бандаранаике. После этого власти усилили меры безопасности в воздушной гавани. С полуночи 23 апреля в стране действует режим чрезвычайного положения.

15 марта 50 человек погибли, 50 пострадали в результате бойни в мечетях Аль-Нур и Линвуд, расположенных в новозеландском Крайстчерче.

По подозрению в организации нападения были задержаны три человека. Однако обвинение в нападении было предъявлено лишь одному из них - 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту. Перед нападением он опубликовал ссылку на многостраничный манифест с расистскими тезисами. Он также вел онлайн-трансляцию убийств, получившийся 17-минутный ролик вскоре стали удалять из соцсетей.