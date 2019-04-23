В Спасательном департаменте рассказали о причинах недавних трагедий

В обоих случаях очень важную роль сыграла противопожарная дверь, которая должна быть установлена между лестничной площадкой и подвалом – в первом случае она отсутствовала. В случае пожара в Тарту она была, но во время возгорания оставалась открытой. В обоих случаях жильцы дома оказались в опасной ситуации, так как было нарушено одно из важных правил пожарной безопасности: подвал и лестничная площадка должны быть разделены противопожарной дверью. Сегодня в наших подвалах хранятся не только банки с вареньем, но и различные легковоспламеняющиеся вещества, шины, одежда. Это означает, что в случае пожара именно противопожарная дверь даст нам необходимое время на спасение жизни.

В Эстонии почти 25 000 жилых домов, и вероятность, что где-то случится похожий случай, очень велика. Поэтому крайне важно, чтобы каждый из нас - как сотрудники Спасательного департамента, так и квартирные товарищества, и жильцы всех домов - внесли свой вклад в то, чтобы их квартира стала их крепостью и защитила в случае опасности. На этой неделе Спасательный департамент отправит по квартирным товариществам информацию об обязательных требованиях к пожарной безопасности в многоквартирном доме. В Спасательный департамент всегда можно обратиться, ведь в этом и состоит его цель – вместе с жителями страны сделать Эстонию более безопасной.

Спасательный департамент ежедневно проверяет соблюдение правил пожарной безопасности. Также ведомство проводит дополнительные рейды по всей Эстонии. Системные рейды помогают получить общую картину пожарной безопасности. Инспекторы Спасательного департамента в ходе рейда в многоквартирные дома в феврале этого года выявили, что только 40% домов соответствует элементарным требованиям пожарной безопасности – противопожарная подвальная дверь, не захламленные старой мебелью, колясками и прочими вещами эвакуационные пути, а дверь - c таким замком, который позволяет открыть дверь без ключа.