Профессионалы: формула для создания идеальной гостиной состоит из четырех простых компонентов

Если кухня - это сердце дома, то гостиная - пространство, в котором кипит настоящая жизнь. Создать удобную и уютную гостиную нетрудно, если учитывать некоторые особенности планирования пространства.

Идеальная гостиная - это не квадрат

Расстановка мебели квадратно-гнездовым способом не придаст помещению ни особого уюта, ни изысканности. «Попробуйте с помощью мебели создать L-образное пространство, - советует Джереми Уиггинс. – Выгородив уголок для чтения или столовую зону, вы создадите в комнате особое настроение».

Гибкая планировка

Идеальная гостиная принадлежит всей вашей семье. Благодаря гибкой и открытой планировке вы можете из года в год поддерживать в вашей гостиной комфорт и внешнюю привлекательность. «Это позволит вам в полной мере использовать пространство», - сказала Мэрилин Блюм изданию apartmenttherapy.com.

Возможность зонирования

Гостиная должна быть пропорционально разделена на зоны. Это особенно полезно в домах, где имеются гостиные большой площади. Правильное зонирование даже может улучшить акустику интерьера.

Архитектурные особенности