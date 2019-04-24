Профессионалы: формула для создания идеальной гостиной состоит из четырех простых компонентов

Американские маклеры Мэрилин Блюм и Джереми Уиггинс делятся советами, которые помогут сделать гостиную по-настоящему уютной, считает Kodustiil.
Если кухня - это сердце дома, то гостиная - пространство, в котором кипит настоящая жизнь. Создать удобную и уютную гостиную нетрудно, если учитывать некоторые особенности планирования пространства.
Идеальная гостиная - это не квадрат
Расстановка мебели квадратно-гнездовым способом не придаст помещению ни особого уюта, ни изысканности. «Попробуйте с помощью мебели создать L-образное пространство, - советует Джереми Уиггинс. – Выгородив уголок для чтения или столовую зону, вы создадите в комнате особое настроение».
Гибкая планировка
Идеальная гостиная принадлежит всей вашей семье. Благодаря гибкой и открытой планировке вы можете из года в год поддерживать в вашей гостиной комфорт и внешнюю привлекательность. «Это позволит вам в полной мере использовать пространство», - сказала Мэрилин Блюм изданию apartmenttherapy.com.
Возможность зонирования
Гостиная должна быть пропорционально разделена на зоны. Это особенно полезно в домах, где имеются гостиные большой площади. Правильное зонирование даже может улучшить акустику интерьера.
Архитектурные особенности
«Такие детали, как балки, арки, открытая кирпичная кладка и декоративные камины, могут творить чудеса», - отметил Джереми Уиггинс. По его мнению, эти детали, прелести которых многие не понимают, могут быть просто очаровательными.