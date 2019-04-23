Дело о фентаниловом бизнесе: судья вынесла беспрецедентное для Эстонии решение

Судья Куллерканн сказала сегодня на судебном заседании, что учитывая хронологию судебного процесса, стало ясно, что в назначенное время судебный процесс не будет завершен. Она отметила, что к сегодняшнему дню должно было пройти 15 заседаний по делу Пауля и Дмитрия Кярбергов, но по различным причинам восемь из них не были проведены.

Судья сказала, что адвокаты используют все возможности для того, чтобы затянуть разумные сроки судебного процесса, но закон в этом случае дает возможность назначить замещающих защитников.

Судья дала адвокатуре задание назначить Паулю и Дмитрию Кярбергу замещающих адвокатов, которые возьмут на себя обязанности нынешних защитников в случае, если они по каким-то причинам не смогут участвовать в заседании. Замещающие адвокаты должны быть в состоянии участвовать минимум в двух третьих судебных процессах по делу о фентаниловом бизнесе.

Для ускорения судебного процесса судья дала защитникам братьев Кярберг для опроса свидетелей и литовского полицейского агента два часа.

Аналогичных случаев, когда судья дает распоряжение назначить замещающих защитников, в своей практике не помнят ни защитник Пауля Кярберга, присяжный адвокат Кюллики Намм, ни обвинитель, госпрокурор Вахур Верте.

«В моей 20-летней практике никогда такого не было, для меня это абсолютно новая ситуация. И я никогда не слышал, чтобы хотя бы один эстонский судья когда-либо раньше принимал подобное решение. Я обращусь в адвокатуру, чтобы обсудить, что делать в такой ситуации», - сказала Намм.

По словам Намм, непонятно и то, почему судья решила ограничить время опроса. «Если человек может, учитывая статью обвинения, получить пожизненный тюремный срок, у адвокатов должна быть возможность защищать своего подзащитного в полном предусмотренном законом объеме», - сказала Намм.