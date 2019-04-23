Контора банка Luminor в Кристийне временно закроется

С 18 мая по 14 июня контора банка Luminor в Кристийне будет закрыта на реконструкцию. Затем там откроется первая контора в рамках новой концепции, сообщил в пресс-релизе BNS банк.
В период работ по обновлению клиентов будут обслуживать другие таллиннские конторы, которые расположены в торговом центре Rocca al Mare, в глaвном офисе Luminor на Лийвалайа, 45, и в торговом центе Lasnamäe Centrum.
Ближайший банкомат Luminor находится в торговом центре Кристийне, рядом с эскалатором. Повседневные финансовые операции можно осуществлять также с помощью интернет-банка и мобильного приложения.
В конце марта банк Luminor закрыл свою расположенную в центре Таллинна контору "Хобуяама".
По сообщению Luminor, клиентский портфель отделения переведен в главный офис, расположенный на улице Лийвалайа.
Банкомат, находящийся в конторе "Хобуяама", останется на своем месте и после закрытия конторы.
С 30 марта у Luminor остались 4 отделения в Таллинне, из которых 3 расположены в торговых центрах Lasnamäe Centrum, Rocca al Mare и в торговом центре Кристийне.
В начале октября банк Luminor в этом году сократит в трех странах Балтии работников всех уровней, включая руководство: будут сокращены 130 человек в Эстонии, 250 человек в Латвии и 420 человек в Литве.
После осуществления структурных и организационных изменений к концу 2019 года Luminor будет иметь в общей сложности 35 центров обслуживания клиентов и пунктов обслуживания в странах Балтии (8 в Эстонии, 10 в Латвии и 17 в Литве).
Luminor Bank AS начал свою деятельность после слияния DNB и Nordea 1 октября 2017 года. Всего в банке работают 608 человек, в консолидационной группе около 160 000 клиентов с продукцией. Рыночная доля депозитов Luminor составляет 16 процентов, а рыночная доля кредитов - 23 процента.