Самолеты из Пхеньяна

Интерфакс сообщил, что во Владивосток из Пхеньяна вне расписания прилетели два самолета. Грузовой Ил-76, по данным агентства, доставил лимузин Ким Чен Ына. Японским журналистам удалось снять на видео процесс выгрузки черного автомобиля с плотно тонированными стеклами.

На втором самолете прилетели в основном мужчины - это не члены делегации, а служба личной охраны Ким Чен Ына, сообщил Интерфаксу информированный источник. Один из этих мужчин ударом повредил профессиональную видеокамеру южнокорейских журналистов, которые пытались снимать в аэропорту, передает агентство.

Прилетела и женщина - сестра северокорейского лидера КНДР Ким Е Чжон, утверждает южнокорейская газета «Чосон Ильбо». Ким Е Чжон считается одной из приближенных Ким Чен Ына. В 2017 году он назначил 30-летнюю сестру членом политбюро Трудовой партии Кореи. С 2015 года она выполняет обязанности заместителя завотдела пропаганды и агитации ЦК.

Ким Е Чжон была замечена и на переговорах лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, а сейчас прилетела, чтобы проследить за подготовкой к саммиту с Путиным, пишет «Чосон Ильбо». По данным издания, по прилете во Владивосток перед ней отчитался руководитель протокола северокорейского лидера Ким Чхан Сон, который находится в городе с прошлой недели.

Ждут бронепоезд

Сам Ким Чен Ын и более 200 сопровождающих должны прибыть во Владивосток на бронепоезде - том самом, на котором в Россию трижды ездил его отец Ким Чен Ир. Бронепоезд ожидается в среду, подтвердил источник Интерфакса.

С железнодорожного вокзала северокорейский лидер должен будет добраться на лимузине до острова Русский по вантовому мосту через пролив Босфор Восточный. Тут возникла сложность, узнал «Коммерсант»: подъем дороги от здания вокзала оказался слишком крутым, машина Ким Чен Ына села бы «на брюхо». Участок дороги пришлось срезать на 20 см.

«Да, срезали к приезду. Лимузин бы здесь не прошел. Мы когда даже такси заказываем, то просим остановиться наверху, чтобы машину не портить», - подтвердили РИА «Новости» сотрудники вокзала, когда их спросили, ремонтировали ли дорогу к приезду лидера КНДР.

Кроме того, временно поменяли схему движения пригородных электричек и аэроэкспрессов - не объясняя причину.

Остров для Кима

По данным «Коммерсанта», жить Ким Чен Ын будет там же, где пройдут переговоры с Путиным - в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Это место выбрали из-за жестких требований к безопасности, выдвинутых северокорейской стороной. К тому же комплекс изначально строился с расчетом на проведение саммитов.

Пока непонятно, будут ли отменены занятия в университете в день предполагаемого визита лидера КНДР и президента России: информация российских СМИ на этот счет противоречива.

Накануне стало известно, что 24-го по 26 апреля акватория острова будет закрыта для маломерных судов.

Ведущую к кампусу трассу и дороги на территории университета украсили флагами Северной Кореи и России, передает корреспондент РИА Новости.

Корпус S, где ожидают встречу Путина и Ким Чен Ына, закрыт. Рядом припаркованы автомобили - не один, а сразу два черных лимузина, рассказал агентству один из сотрудников кампуса.

После переговоров, по данным «Коммерсанта», Путин улетит в Пекин на форум «Пояс и путь», а Ким Чен Ын останется во Владивостоке, где посетит места, где побывал его отец в 2002 году. Например, завод «Владхлеб», где Ким Чен Иру дали попробовать хлеб с добавлением активированного угля.

Что будут обсуждать Путин и Ким?

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Ким Чен Ын обсудят развитие двусторонних отношений, проблемы денуклеаризации и региональное сотрудничество.

«Что касается „химии“, посмотрим - президент России встретится с Кимом, и давайте дождемся результатов их общения», - говорил Песков, имея в виду слова президента США Дональда Трампа, который после первой встречи с Ким Чен Ыном в 2018 году заявил, что между ними возникло «фантастическое взаимопонимание» (некоторые российские СМИ ошибочно перевели слово «взаимопонимание» как «химия»).

После этого Трамп встречался с Кимом еще раз, в феврале 2019 года. Стороны вновь обсуждали ядерное разоружение КНДР, но переговоры, как и в первый раз, закончились ничем.

Теперь Ким Чен Ын должен продемонстрировать Америке, что КНДР не пребывает в изоляции, сказал Би-би-си профессор австралийского университета имени Джона Кёртина Алексей Муравьев.

«Если КНДР сможет показать, что у нее все еще есть поддержка со стороны одной из мировых держав, это даст ей преимущество в переговорах с США и Китаем, - говорит Муравьев. - Нужно отдать Киму должное. Он умело ведет дипломатическую игру с высокими ставками, в которой на кону экономические интересы Северной Кореи и выживание самого режима».

Ранее в апреле Северную Корею посетила делегация депутатов Госдумы, а до того в Пхеньяне побывали депутаты заксобрания Амурской области и глава МВД России Владимир Колокольцев.

На встречах северокорейская сторона предлагала активизировать экономическое сотрудничество. В частности, шла речь о строительстве автомобильного моста через реку Туманная в Приморье, рассказывал Би-би-си глава фракции КПРФ в амурском заксобрании Роман Кобызов.

Путин и Ким Чем Ын также могут обсудить строительство железной дороги и газопровода, предполагал в разговоре с Би-би-си профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.