Ким Чен Ын.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын совершит визит в Россию и проведет переговоры с Владимиром Путиным, сообщило во вторник северокорейское агентство ЦТАК. Время и место не уточняются, но журналисты наблюдают активные приготовления во Владивостоке: самолеты, прилетающие из Пхеньяна, лимузины и северокорейские флаги вдоль дорог.

В сообщении ЦТАК сказано, что Ким Чен Ын «в скором времени совершит визит в РФ по приглашению президента России Владимира Путина». Это первый визит Ким Чен Ына в Россию. На прошлой неделе о нем объявил Кремль, также не уточняя времени и места встречи с Путиным.

Накануне газета «Коммерсант» сообщила, что переговоры Путина и Ким Чен Ына пройдут в четверг, 25 апреля, в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Корпуса университета использовали для проживания глав государств во время саммита АТЭС в 2012 году.

«Дата - 25 апреля, во Владивостоке», - подтвердил позже помощник президента России Юрий Ушаков. Секретность вокруг даты и места саммита он объяснил пожеланиями Пхеньяна: «Мы так поступали в связи с тем, что была достигнута договоренность с северокорейскими коллегами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию об этом готовящемся визите».

Как пишет «Коммерсант», северокорейский лидер приедет на день раньше Путина - его бронепоезд ожидается уже в среду.