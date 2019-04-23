Конституционный суд Латвии узаконил переход школ на латышский язык

В частности, суд постановил, что языковая реформа, принятая парламентом и утвержденная президентом страны в 2018 году, не противоречит статье 91 Основного закона, указывающей, что "права человека реализуются без какой-либо дискриминации". А также статье 114 Конституции, отмечающей, что "лица, принадлежащие к нацменьшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность". "Решение суда окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его объявления", - говорится в решении суда.

Таким образом, КС Латвии поставил точку в споре о языковой реформе в школьном образовании, реализация которой начнется в новом учебном году и продлится до 1 сентября 2021 года. Согласно принятому закону, большинство занятий в школах национальных меньшинств будут вестись на латышском языке. Уроки на русском будут проводиться только по таким предметам как "русский язык" и "русская литература", а также по ряду дисциплин, связанных с культурой и историей.

Против принятия закона активно выступала русская диаспора Латвии, которая, по данным на 1 января 2019 года, составляет примерно четверть населения страны. В стране около сотни школ ведут обучение на русском и латышском языках (билингвальные школы).