В России дедушка затолкал двухлетнего внука в горящую печь

Уголовное дело возбуждено в Омске после того, как ребенок получил сильные ожоги, находясь дома вместе с дедом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СУ СКР по Омской области.

"У малыша диагностированы ожоги 50 процентов тела, ребенок находится в реанимации", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 апреля в дачном доме находившийся в состоянии сильного опьянения 53-летний мужчина силой отобрал у супруги двухлетнего внука, женщину выгнал из дома, а ребенка затолкал в горящую печь. Женщина с соседкой вернулась на помощь ребенку, мальчика срочно госпитализировали.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью). Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

"КП-Омск" приводит некоторые подробности страшного происшествия: дед ребенка, чье настоящее имя не называется, постоянно злоупотреблял спиртным и в день нападения на внука начал пить с утра. В итоге у мужчины, по всей видимости, началась белая горячка, и он с криками кинулся на спящего мальчика, передает Newsru.

Бабушка, которая сама подвергалась побоям мужа, схватила ребенка на руки и пыталась закрыть собой от ударов. Разъярившись еще больше, мужчина выхватил его, снял металлический круг, на который ставятся кастрюли в печи, и стал заталкивать мальчика в полыхающее отверстие. Малыша спасло то, что его плечи застряли в проеме печи.

Бабушка позвала соседку и вернулась на помощь ребенку. Его срочно госпитализировали в реанимацию. По словам официального представителя министерства здравоохранения Омской области Светланы Оспенниковой, он находится в тяжелом состоянии.

"При ожогах сразу понять состояние не получится, оно будет ухудшаться по нарастающей вплоть до четвертого дня. Пока все усилия врачей направлены на облегчение страданий малыша", - сообщила она. Ребенок введен в состояние медикаментозного сна.

Главный врач омской станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов поделился в беседе с NGS55.Ru, что врачи, добираясь до дачного дома по плохой дороге, буквально сносили заборы на своем пути.

"Добрались до места происшествия всего за 15 минут. Нужно отдать должное водителю скорой помощи: он не испугался, зная, что машина будет разбита. Машину, конечно, разбили - теперь будем ремонтировать", - рассказал Стуканов.

Мальчика спасали две бригады скорой помощи - линейная и реанимационная. "Довезли ребенка живым. Вообще, это жуткий случай. Просто какое-то гестапо", - прокомментировал главврач.

По данным следствия, семья неблагополучна и раньше состояла на учете в органах профилактики, но пять лет назад ее сняли с учета. Ребенка воспитывала 21-летняя мать, она привела сына к родителям перед уходом на работу.