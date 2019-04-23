Вт, 23.04.2019
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  • Галерея: в Пярнумаа огонь охватил 17 гектаров полей, названа причина

Галерея: в Пярнумаа огонь охватил 17 гектаров полей, названа причина

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Вылетевшие из глушителя автомобиля искры могли стать причиной крупного возгорания сухой травы в волости Тори Пярнуского уезда во вторник днем. Ближе к вечеру площадь возгорания разрослась до 17 гектаров.

Об этом BNS сообщила пресс-служба спасательного департамента, отметив, что в 14.44 в тревожный центр передали о возгорании сухостоя в деревне Нурме волости Тори. По первоначальным данным, причиной пожара могли стать искры из глушителя автомобиля, выехавшего на поле с сухой травой.

Пожар быстро охватил площадь в 17 гектаров и огонь начал подбираться к расположенным поблизости трем домохозяйствам, которые спасатели принялись защищать от возгорания. От огня загорелась растущая рядом с одним из домов еловая живая изгородь.

Тушить пожар прибыли спасатели из Пярну, Пярну-Яагупи, Тыстамаа и Вяндра, а также добровольцы из Аре и Синди.

Возгорание удалось локализовать к 16.49, сейчас спасатели гасят отдельные участки, охваченные огнем, а также ищут возможные очаги пожара.

Представитель спасательного департамента предупредил, что во всем Ляэнеском уезде сейчас сохраняется крайне высокая степень пожароопасности.

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