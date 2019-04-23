Галерея: в волости Тори загорелось 17 гектаров сухой травы, названа причина

Об этом BNS сообщила пресс-служба спасательного департамента, отметив, что в 14.44 в тревожный центр передали о возгорании сухостоя в деревне Нурме волости Тори. По первоначальным данным, причиной пожара могли стать искры из глушителя автомобиля, выехавшего на поле с сухой травой.

Пожар быстро охватил площадь в 17 гектаров и огонь начал подбираться к расположенным поблизости трем домохозяйствам, которые спасатели принялись защищать от возгорания. От огня занялась растущая рядом с одним из домов еловая живая изгородь.

Тушить пожар прибыли спасатели из Пярну, Пярну-Яагупи, Тыстамаа и Вяндра, а также добровольцы из Аре и Синди.

Возгорание удалось локализовать к 16.49, сейчас спасатели гасят отдельные участки, охваченные огнем, а также ищут возможные очаги пожара.