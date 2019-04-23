Помощник Путина: поведение эстонской стороны для нас неприемлемо

"Что небезынтересно, президент Эстонии пригласила нашего руководителя на восьмой Всемирный Конгресс финно-угорских народов, который будет проходить в Тарту в июне 2020 года", - сказал он журналистам.

В целом, говоря о прошедших переговорах Кальюлайд и Путина, Ушаков отметил, что в Москве их считают весьма полезными.

"У нас, конечно, остаются разногласия, остается много проблем в двусторонних отношениях. Поведение эстонской стороны для нас неприемлемо", - сказал он.

Вместе с тем, Ушаков заметил, что "диалог лучше, чем полное отсутствие контактов на высоком и высшем уровне, и с такой постановкой согласилась госпожа президент Эстонии".

Ушаков рассказал, что "у двух президентов состоялся откровенный и, я бы сказал, даже такой деловой и конструктивный разговор по двусторонке, а также по актуальным международным проблемам".

Говоря о темах, которые обсуждались президентами РФ и Эстонии, Юрий Ушаков сказал, что, в частности, эстонцы просили поддержать свою кандидатуру на выборах непостоянных членов СБ ООН на период 2020-2021 года.

"Естественно, как и другие постоянные члены Совбеза ООН, мы не раскрываем мотивы своего голосования", - заметил в связи с этим помощник Владимира Путина.

Кроме того, стороны затрагивали вопрос о вступлении в силу пограничных договоров от 2014 года.

"Пока еще не была создана атмосфера, которая позволила бы провести ратификацию этих документов с нашей стороны и с эстонской стороны. Мы выражаем надежду, что условия для этого шага будут созданы", - пояснил Ушаков.

По его словам, также затрагивались вопросы о положении русскоязычного населения страны.