Ни цента на жизнь: судебный исполнитель из Пыльва обдирала должников как липку

Министерство юстиции провело внеочередную проверку бюро судебного исполнителя, в ходе которой изучались документы, составленные при аресте имущества должников. Выяснилось, что в 24 делах из 30 в акте об аресте было отмечено, что банк может удерживать все деньги, находящиеся на счету должника.

«Согласно закону, доход не арестовывают, если он не превышает минимальную месячную зарплату или соответствующую часть недельного или дневного дохода», - написал Саар в письме. При аресте имущества должника следует оставить на его банковском счету сумму, соответствующую минимальной зарплате, которая остается должнику на жизнь. В 2019 году минимальная зарплата составляет 540 евро.

«В меморандуме, предназначенном для судебных исполнителей и управляющих имуществом банкрота значится, что в дальнейшем должнику в любом случае должно быть обеспечено использование денежных средств, предусмотренных ему законом, в объеме соответствующем минимальной зарплате, которая не арестовывается, вне зависимости от наличия или разновидности дохода. Также в акте об аресте следует сразу отмечать доходы, которые, согласно закону, не арестовываются. Речь идет о ясных и одинаково понимаемых правилах поведения для судебного исполнителя», - написал Саар.

«Учитывая все приведенное я считаю необходимым применить к пыльваскому судебному исполнителю Айве Колсар дисциплинарное взыскание, быстро и всесторонне поясняя в настоящем письме обстоятельства, указывающие на дисциплинарный проступок», - добавил он.