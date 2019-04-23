Президент: проступки Марти Куузика не мешают утвердить его на посту министра

Допущенные Марти Куузиком проступки — превышение скорости и управление автомобилем в состоянии остаточного опьянения не дают оснований не утверждать его на посту министра, утверждает президент Керсти Кальюлайд.
Во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как она относится к проступкам, совершенным кандидатом в министры от EKRE Марти Куузиком, президент Керсти Кальюлайд сказала, что это не основание вмешиваться в процесс утверждения кандидата на посту министра.
Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас сказал, что не будет ходатайствовать о новом кандидате в министры вместо Марти Куузика (EKRE), передает Postimees.
Ратас отметил, что водители должны следовать правилам дорожного движения, поскольку от этого зависит наша безопасность, жизнь и здоровье. «Поэтому я, естественно, встревожился услышав о произошедшем вчера, мы основательно обсудили эту тема как с Марти Куузиком, так и с председателем Эстонской консервативной народной партии Мартом Хельме. Марти Куузик сожалеет о своем поступке и сделал из произошедшего необходимые выводы», - сказал он.
На следующий день после выборов в Рийгикогу кандидат на пост министра по делам инфотехнологий от EKRE Марти Куузик в городе Раквере был задержан за превышение скорости. Как выяснилось, в дополнение к этому он находился за рулем в состоянии остаточного опьянения.
Полицейский патруль составил протокол о превышении скорость и о разрешенном для водителя превышении нулевого уровня содержания алкоголя в крови.
Поскольку водитель выразил сожаление в связи с инцидентом и проявил готовность пройти рекомендованную полицией программу повышения сознательности водителя, было решено штраф с него не взыскивать. Об этом BNS сообщил пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны, отметив, что если в течение 10 дней штраф не будет уплачен, полиция вновь инициирует расследование проступков.