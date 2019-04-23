Фото: зловещий звонок привел к эвакуации посетителей торгового центра Ülemiste
Сегодня вечером неизвестный мужчина сообщил о бомбе в торговом центре Ülemiste. На место приехали полиция и спасатели. Посетителей эвакуируют, личность звонившего устанавливается.
Сегодня в восемь часов вечера мужчина, личность которого до сих пор не установлена, позвонил незнакомому человеку со скрытого номера и сообщил, что в торговом центре Ülemiste - бомба.
Поскольку человек, которому позвонили, никак не был связан с торговым центром, он быстро передал информацию в Центр тревоги. На место приехали полицейские патрули и спасатели. Полицейские начали эвакуировать людей, затем прибыли саперы. Параллельно полицейские устанавливают личность звонившего.