Вт, 23.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: зловещий звонок привел к эвакуации посетителей торгового центра Ülemiste

Фото: зловещий звонок привел к эвакуации посетителей торгового центра Ülemiste
На месте полиция и спасатели

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Полиция около торгового центра Ülemiste.

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня вечером неизвестный мужчина сообщил о бомбе в торговом центре Ülemiste. На место приехали полиция и спасатели. Посетителей эвакуируют, личность звонившего устанавливается.

Сегодня в восемь часов вечера мужчина, личность которого до сих пор не установлена, позвонил незнакомому человеку со скрытого номера и сообщил, что в торговом центре Ülemiste - бомба.

Поскольку человек, которому позвонили, никак не был связан с торговым центром, он быстро передал информацию в Центр тревоги. На место приехали полицейские патрули и спасатели. Полицейские начали эвакуировать людей, затем прибыли саперы. Параллельно полицейские устанавливают личность звонившего.

Из торгового центра Ülemiste эвакуируют посетителей.

ФОТО: Lugeja foto

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ