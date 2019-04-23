Цены на бензин в Эстонии могут вырасти из-за ужесточения санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп вечером 22 апреля заявил, что освобождение от американских санкций на покупку иранской нефти перестанет действовать для Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции со 2 мая, что спровоцировало резкий скачок цен на нефть.

"Бензин за один день подорожал на 2 цента за литр. Сегодня цены продолжают оставаться на этом уровне. Если окажется, что ОПЕК не в состоянии компенсировать поставки и сбалансировать рынок, то это станет очевидной предпосылкой для того, чтобы цены продолжили расти", - сказал член правления Alexela Oil Алан Вахт.