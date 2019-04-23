Цены на бензин в Эстонии могут вырасти из-за ужесточения санкций против Ирана

Цены на нефть на мировом рынке совершили очередной скачок в связи с ужесточением Вашингтоном санкций против Ирана, что может привести и к дальнейшему подорожанию бензина в Эстонии, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Президент США Дональд Трамп вечером 22 апреля заявил, что освобождение от американских санкций на покупку иранской нефти перестанет действовать для Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции со 2 мая, что спровоцировало резкий скачок цен на нефть.
"Бензин за один день подорожал на 2 цента за литр. Сегодня цены продолжают оставаться на этом уровне. Если окажется, что ОПЕК не в состоянии компенсировать поставки и сбалансировать рынок, то это станет очевидной предпосылкой для того, чтобы цены продолжили расти", - сказал член правления Alexela Oil Алан Вахт.